Närbild på framsidan av Paket: Videodörrklocka + 2 x kontaktsensorer + inomhussensor

Erbjudande

Paket: Videodörrklocka + 2 x kontaktsensorer + inomhussensor

Med denna paketlösning kommer du snabbt igång med hemsäkerhet för ditt hem. Ha koll på vem som knackar på eller om du fått ett paket levererat samt om någon dörr öppnats eller rörelse inomhus.

Produktfördelar

  • Omedelbara rörelsesignaler
  • Skarp 2K-video stream
  • Automatisera din belysning
  • Lägg till över 150 lampor och tillbehör
  • Styr med app, röst eller tillbehör
Visa alla produktspecifikationer

I det här paketet

Närbild på framsidan av Hue Säker trådbunden videodörrklocka

1 x Hue Säker trådbunden videodörrklocka

Med paketet Hue dörrklocka och ringsignal missar du aldrig en besökare eller leverans – få omedelbara varningar, se allt i 2K med Starlight-teknik och håll kontakten med tvåvägssamtal, oavsett var du befinner dig. Dörrklockan aktiverar dina Philips Hue lampor och skickar varningar i realtid, medan den smarta ringsignalen skickar ljudvarningar. Alltihop samverkar med dina Hue lampor och tillbehör för att göra ditt hem mer säkert, dygnet runt.

Säker trådbunden videodörrklocka
Närbild på framsidan av Hue Motion sensor

1 x Hue Motion sensor

Aktivera din smarta belysning med hjälp av rörelser. Den batteridrivna Hue Motion sensor kan enkelt installeras var som helst i ditt hem. 

Motion sensor
Närbild på framsidan av Hue Secure kontaktsensor

1 x Hue Secure kontaktsensor

Få sinnesro både hemma och borta med Secure kontaktsensor! Placera den på dörrar, fönster, skåp, kassaskåp och mer med den medföljande självhäftande baksidan – och få en avisering, eller till och med slå på lamporna, när sensorn aktiveras.

Secure kontaktsensor

