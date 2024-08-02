I det här paketet

1 x Hue Säker trådbunden videodörrklocka Med paketet Hue dörrklocka och ringsignal missar du aldrig en besökare eller leverans – få omedelbara varningar, se allt i 2K med Starlight-teknik och håll kontakten med tvåvägssamtal, oavsett var du befinner dig. Dörrklockan aktiverar dina Philips Hue lampor och skickar varningar i realtid, medan den smarta ringsignalen skickar ljudvarningar. Alltihop samverkar med dina Hue lampor och tillbehör för att göra ditt hem mer säkert, dygnet runt. Säker trådbunden videodörrklocka

1 x Hue Motion sensor Aktivera din smarta belysning med hjälp av rörelser. Den batteridrivna Hue Motion sensor kan enkelt installeras var som helst i ditt hem. Motion sensor