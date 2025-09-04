Support
Förnya ditt hem med en fin ljuslinje

Philips Hue LED list – ljusare, djärvare och bättre än någonsin.
Ban brytande teknologi möter flexibel design för att skapa stämningsfull och funktionell belysning som passar perfekt in i alla utrymmen.   

En längd Flux- och OmniGlow LED lister
Ett sovrum upplyst med indirekt ljus i rosa och varmvita toner från LED lister dolda under en säng och bakom tak- och vägglister för att skapa en upplyst vägg.

Dekorera och lyfta varje inomhusutrymme

Välj mellan färgglada, stämningsmatchande ljustoner eller äkta vita ljustoner för att skapa den perfekta atmosfären med indirekt sken på väggar, golv och tak. Chomasync™-tekniken ger precision och konsekvent färgblandning för att skapa sömlösa färggradienter i varje hörn. Anpassa rummet med vackra ljusscener och dynamiska effekter för varje stämning och tillfälle. Skär dem så att de passar var som helst – från hörn till väggar och tak till trappor.  

Ett kök upplyst med starkt vitt indirekt ljus från LED lister dolda under bänkskivor och tak- och väggpaneler för att skapa en upplyst vägg.

Ljusare och vitare än någonsin

Gör varje hörn lysande med starkt, ultrastarkt och äkta vitt ljus. Dessa LED lister är designade med dedikerade vita och varmvita lysdioder och levererar de renaste och klaraste vita tonerna. Och med en ultraljusstark ljusstyrka på upp till 6000 lumen kan du även njuta av kraftfull väggbelysning eller funktionell belysning, som hjälper dig att fokusera på uppgifter eller fortsätta med dagliga aktiviteter. Få känslan av naturligt dagsljus inomhus med fullspektrumdagsljus. Det bredaste utbudet av vita toner – från varmaste bärnstensfärgade nyanserna i en sommarsolnedgång till svalaste vita nyanserna på en blå vinterhimmel.   

Ett par sitter i en soffa i ett vardagsrum med hörn och taklinjer upplysta av direkt ljus från en OmniGlow-ljuslist.

Överlägset ljus, skapat för att synas

OmniGlow LED list ger den bästa belysningsupplevelsen i sin klass. Få den mest konsekventa och enhetliga ljuslinjen med OmniGlow-teknik och en diffus hylsa som döljer LED "punkter". OmniGlow är tillräckligt djärv för att lysa som direkt belysning och bli mittpunkten i ditt rums design. Dess överlägsna ljusflöde gör den perfekt för arbetsbelysning, medan dess avancerade 16-bitarschip säkerställer ultrasmidiga och naturliga dynamiska effekter som garanterat gör alla inomhusutrymmen extra uppslukande.

Ett par sitter i en soffa och tittar på TV, badande av indirekt ljus i rosa toner från en Hue Flux LED list. Mannen styr lamporna med Hue-appen på sin smartphone.

Ultimat, enkel kontroll 

Oavsett om du vill skapa en vacker ljusscen, ställa in stämningsmatchande effekter eller helt enkelt styra dina LED lister – gör allt enkelt med Hue-appen eller röststyrning. Integrera dina LED lister med alla Philips Hue-lampor, ljuskällor och smarta kontroller med hjälp av en Hue Bridge Pro. Bridge Pro ger dig också kontroll över dina LED lister i hela hemmet var som helst i världen och låter dig schemalägga automatiseringar.   

Utforska Hue-appen

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

