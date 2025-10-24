Adore spegellampa för badrum
Få ett varmt till kallvitt ljus för dagens alla stunder med Adore vägglampa i krom, speciellt framtagen för badrummet. Använd klart vitt ljus för att göra dig i ordning på morgonen, eller dämpa det till ett svagt sken för att koppla av i badet efter en lång dag.
Produktfördelar
- White ambiance
- Inbyggd LED-lampa
- Bluetooth-styrning via app
- Dimmer switch medföljer
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Chrome
Material
Syntet