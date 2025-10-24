Support
Närbild på framsidan av Hue White ambiance Adore spegellampa för badrum

Adore spegellampa för badrum

Vägglampan Philips Hue Adore med moderna funktioner och en tunn klassisk design hjälper dig att läsa, slappna av, få energi och koncentrera dig i bästa möjliga ljus. Styr direkt med den medföljande Hue Dimmer switch eller Bluetooth. Lägg till en Philips Hue Bridge för ytterligare funktioner.

Artikeln är inte längre tillgänglig

Produktfördelar

  • White ambiance
  • Inbyggd LED-lampa
  • Bluetooth-styrning via app
  • Dimmer switch medföljer
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Find your product manual

Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Vitt

  • Material

    Metall

Hållbarhet

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Ljusegenskaper

Övrigt

Förpackningens mått och vikt

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Kompatibilitet

Övrigt

