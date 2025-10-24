Adore spegellampa för badrum
Vägglampan Philips Hue Adore med moderna funktioner och en tunn klassisk design hjälper dig att läsa, slappna av, få energi och koncentrera dig i bästa möjliga ljus. Styr direkt med den medföljande Hue Dimmer switch eller Bluetooth. Lägg till en Philips Hue Bridge för ytterligare funktioner.
Nuvarande pris är 2539,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- Inbyggd LED-lampa
- Bluetooth-styrning via app
- Dimmer switch medföljer
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Metall