Lys upp rummet med spotlighten Philips Hue White Ambiance Adore. Det varma till kallvita ljuset och de inbyggda ljusinställningarna hjälper dig att få energi, koncentrera dig, läsa och slappna av. Styr direkt med den medföljande Hue Dimmer switch eller Bluetooth. Upptäck fler smarta ljusfunktioner med en Hue Bridge.