Adore spotlight för badrum
Lys upp rummet med spotlighten Philips Hue White Ambiance Adore. Det varma till kallvita ljuset och de inbyggda ljusinställningarna hjälper dig att få energi, koncentrera dig, läsa och slappna av. Styr direkt med den medföljande Hue Dimmer switch eller Bluetooth. Upptäck fler smarta ljusfunktioner med en Hue Bridge.
Nuvarande pris är 879,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- GU10 LED-lampa medföljer
- Bluetooth-styrning via app
- Dimmer switch medföljer
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Metall