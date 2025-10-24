Adore upplyst spegel för badrum
Förbättra dina morgon- och kvällsrutiner med Adore sminkspegel med belysning – en stor och rund badrumsspegel omgiven av en ring med varmt till kallvitt ljus. Styr med den medföljande Hue Dimmer switch eller Bluetooth, eller anslut till en Hue Bridge och upptäck alla funktioner.
Nuvarande pris är 3119,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- Inbyggd LED-lampa
- Bluetooth-styrning via app
- Dimmer switch medföljer
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Metall