Amaze pendel
Pendellampan Philips Hue White Ambiance Amaze i svart har en unik design som passar perfekt i alla kök och matsalar. Den ger ett varmt till kallvitt ljus och har inbyggda ljusinställningar som du kan styra via Bluetooth eller den medföljande Hue Dimmer switch. Anslut en Hue Bridge om du vill ha fler smarta ljusfunktioner.
Produktfördelar
- White ambiance
- Inbyggd LED-lampa
- Bluetooth-styrning via app
- Dimmer switch medföljer
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Svart
Material
Metall