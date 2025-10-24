Amaze pendel
Integrera pendellampan Amaze Philips Hue white ambiance i Philips Hue-systemet och njut av naturligt vitt ljus som hjälper dig att vakna, piggar upp, främjar koncentrationen och är perfekt för läsning och avkoppling. Njut av en unikt designad pendellampa som passar alla inomhusmiljöer.
Produktfördelar
- White ambiance
- Dimmer switch medföljer
- Integrerad LED-belysning
- Svart
- Smart styrning med Hue bridge*
Specifikationer
Design och finish
Färg
Svart
Material
Metall