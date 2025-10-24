Erbjudande
Being pendel
Med Philips Hue White Ambience Being pendel i ditt hem styr du enkelt dina ljusbehov för varje tillfälle. Använd dimmerströmbrytaren för att ställa in rätt ljus som hjälper dig att koppla av, läsa, koncentrera dig och få ny energi
Nuvarande pris är 2951,20 kr, ursprungligt pris är 3689,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- Dimmer switch medföljer
- Integrerad LED-belysning
- Aluminium
- Smart styrning med Hue bridge*
Specifikationer
Design och finish
Färg
Aluminium
Material
Metall
Plast