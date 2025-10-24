Buckram dubbel spot
Spotlighten Philips Hue White Ambiance Buckram i vitt ger ett varmt till kallvitt ljus för dina dagliga rutiner. Justera varje spotlight separat för att framhäva rummet och styr direkt med den medföljande Hue Dimmer switch eller Bluetooth. Anslut till en Hue Bridge om du vill ha fler funktioner.
Nuvarande pris är 1419,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- GU10 LED-lampa medföljer
- Bluetooth-styrning via app
- Dimmer switch medföljer
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Metall