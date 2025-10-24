Erbjudande
Buckram enkel spot
Spotlighten Philips Hue White Ambiance Buckram i svart ger ett varmt till kallvitt ljus för dina dagliga rutiner. Justera spotlighten för att framhäva hörnen i ett rum och styr direkt med den medföljande Hue Dimmer switch eller Bluetooth. Anslut till en Hue Bridge om du vill ha fler funktioner.
Nuvarande pris är 573,30 kr, ursprungligt pris är 819,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- GU10 LED-lampa medföljer
- Bluetooth-styrning via app
- Dimmer switch medföljer
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Svart
Material
Metall