Buckram enkel tilläggsspot
Spotlighten Philips Hue White Ambiance Buckram i vitt ger ett varmt till kallvitt ljus för dina dagliga rutiner. Justera spotlighten för att framhäva hörnen i ett rum. Styr direkt med Bluetooth eller anslut till en Hue Bridge om du vill ha fler smarta ljusfunktioner.
Nuvarande pris är 419,30 kr, ursprungligt pris är 599,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- GU10 LED-lampa medföljer
- Bluetooth-styrning via app
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Metall