Närbild på framsidan av Hue White ambiance Explore pendel

Explore pendel

Anslut Philips Hue White Ambiance Explore pendel till Philips Hue-systemet och njut av naturligt vitt ljus som hjälper dig att vakna, få energi, koncentrera dig, läsa och slappna av. Utformad så att du kan rikta ljuset dit du behöver det.

Artikeln är inte längre tillgänglig

Produktfördelar

  • White ambiance
  • Dimmer switch medföljer
  • E27
  • White
  • Smart styrning med Hue bridge*
Specifikationer

Övrigt

  • Användarhandbok

    Det finns ingen bruksanvisning

  • Kassering av produkten

    I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa

  • Isärtagning

    Det finns ingen information om isärtagning

