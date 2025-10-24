Explore pendel
Anslut Philips Hue White Ambiance Explore pendel till Philips Hue-systemet och njut av naturligt vitt ljus som hjälper dig att vakna, få energi, koncentrera dig, läsa och slappna av. Utformad så att du kan rikta ljuset dit du behöver det.
Nuvarande pris är 149,99 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- Dimmer switch medföljer
- E27
- White
- Smart styrning med Hue bridge*
Specifikationer
Övrigt
Användarhandbok
Det finns ingen bruksanvisning
Kassering av produkten
I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
Isärtagning
Det finns ingen information om isärtagning