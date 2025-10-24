Wellness bordslampa
Bordslampan Philips Hue White Ambiance Wellness ger det perfekta varma till kallvita ljuset när du vill läsa, slappna av, koncentrera dig och få energi. Styr direkt med den medföljande Hue Dimmer switch eller Bluetooth, eller lägg till en Hue Bridge och upptäck alla smarta ljusfunktioner.
Nuvarande pris är 1099,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- E27 LED-ljuskälla medföljer
- Bluetooth-styrning via app
- Dimmer switch medföljer
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Design och finish
Färg
Svart
Material
Glas