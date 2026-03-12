Bordslampan Play är det perfekta första steget mot en värld av ljusunderhållning med Hue. Synkronisera ljuset med filmer, spel och musik på din TV-skärm och skapa färgglada väggbelysningseffekter med gradienter som matchar all action på skärmen. Lägg till fler Hue-lampor i underhållningssystemet för en verkligt uppslukande surroundupplevelse med ljus och exakt färgmatchning med Chromasync. Bordslampan Play med kompakt, 60 cm hög och smal profil placeras enkelt på varje sida av TV-skärmen, eller på arbets- eller spelbord för kontinuerlig upplevelse.

RGBWWIC gradient ljuseffekt

Precisionsfärgblandning med Chromasync

Utformad för enkel placering

Anslut via HDMI sync box eller TV-app

Styr och anpassa med Hue Bridge