Bordslampa Hue Play

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Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance Bordslampa Hue Play
I lager
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Om Bordslampa Hue Play

Bordslampan Play är det perfekta första steget mot en värld av ljusunderhållning med Hue. Synkronisera ljuset med filmer, spel och musik på din TV-skärm och skapa färgglada väggbelysningseffekter med gradienter som matchar all action på skärmen. Lägg till fler Hue-lampor i underhållningssystemet för en verkligt uppslukande surroundupplevelse med ljus och exakt färgmatchning med Chromasync. Bordslampan Play med kompakt, 60 cm hög och smal profil placeras enkelt på varje sida av TV-skärmen, eller på arbets- eller spelbord för kontinuerlig upplevelse.

  • RGBWWIC gradient ljuseffekt
  • Precisionsfärgblandning med Chromasync
  • Utformad för enkel placering
  • Anslut via HDMI sync box eller TV-app
  • Styr och anpassa med Hue Bridge
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