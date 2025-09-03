Hue MotionAware™

Den här spännande nya funktionen som är exklusiv för Bridge Pro gör att belysningssystemet reagerar intuitivt på rörelser i hemmet. Genom att använda minst tre lampor i samma rum kan du skapa ett rörelseområde som detekterar närvaro och utlöser alla lampor du tilldelar området. Ingen separat rörelsesensor behövs!