Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance Essential GU10 – smart spotlight – 345 lm – 4,7 W – 4-pack

Nyhet

Essential GU10 – smart spotlight – 345 lm – 4,7 W – 4-pack

Välkommen in i en värld av smart belysning med denna Philips Hue Essential-ljuskälla, i fullfärg och reglerbart vitt ljus som du enkelt kan justera från varmt och mysigt till svalt vitt ljus. Skapa den perfekta stämningen med smidig dimring, miljontals färger och ett bibliotek av ljusscener som våra experter tagit fram – eller skapa din egen! Kompatibel med alla Philips Hue-produkter.

Produktfördelar

  • Upp till 345 lumen
  • Varmt till kallvitt (2200-6500K)
  • Dimbar till 2%​ ljusstyrka
  • Essential Color
  • Styr med användning av app eller röst
Jämför ljuskällorna Hue Essential och Hue LED

Hue Essential

Hue

Handla nu

Ljusflöde

345 lumen
400 lumen

Precisionsfärg Chromasync™

Nej
Ja

Färgblandning

Essential-färgblandning
Perfekt färgblandning med Sunflower Optic

Dimbar

Låg dimring till 2% ljusstyrka
Ultralåg dimring till 0,2% ljusstyrka

Färgtemperaturintervall

Essential-vitt (2 200-6 500K)
Utökad (2000-6500K)

En kvinna sitter i en soffa och styr sina smarta Hue-lampor med Hue-appen.

Kom igång med smart belysning

Det är det mest avancerade, intuitiva och roliga sättet att lysa upp ditt hem inifrån och ut. Skapa ditt system utifrån ett urval smarta ljuskällor, lampor, utomhusbelysning och tillbehör. Lås upp alla funktioner med en smart ljushubb, antingen Hue Bridge eller Bridge Pro och konfigurera och styr allt via Hue-appen. Njut av automatiseringar, synkronisera med TV, spel och musik, lås upp smart hemsäkerhet, styrning när du är borta hemifrån och mycket mer!

Ett vardagsrum upplyst i varma rosa toner och vit smart belysning.

Skapa den perfekta stämningen

Med 8 miljoner färger och flera toner av varmt till kallt vitt ljus att välja mellan kan du skapa den perfekta stämningen för allt du gör både inom- och utomhus. Välj en av våra färgglada, skräddarsydda ljusscener (eller designa din egen!), arbeta eller slappna av till den optimala tonen av vitt ljus, eller låt dina lampor glittra som stjärnorna för de där extra speciella stunderna.

En jämförelse av två smarta Hue lampor i ett sovrum – den ena är dimrad till en mysig ljusstyrka på 2%, och den andra lyser starkt på 100%.

Smidig dimring

Traditionella ljuskällor behöver en traditionell/analog strömbrytare med dimmer som kopplas till ditt hems elnät. Med smarta lampor är dimring inbyggt – Hue-appen, smarta strömbrytare och till och med din röst kan dimra dina lampor direkt och smidigt till låga nivåer.

Nya Hue Bridge Pro och Philips Hue Bridge smarta belysningskontrollsystem för hemmet.

Få allt med en Bridge

Hue Bridge och en Bridge Pro ger tillgång till en omfattande uppsättning avancerade smarta belysningsfunktioner. I dessa ingår coola ljuseffekter, surroundbelysning som kan synkas med hemmets underhållningssystem, Hue Secure för hemsäkerhet som integrerar lampor och kameror, röstkontroll med smarta assistenter, samt många snillrika automatiseringar. Bridge Pro är vår mest avancerade Smart Light Hub som ger dig fler funktioner och möjligheten att använda fler lampor och som dessutom är snabbare.

Hue-support

Hittar du inte svaret du letade efter?

Specifikationer

Lampans egenskaper

  • Dimbar

    Ja

Storlek

Hållbarhet

Miljö

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Garanti

Ljusegenskaper

Förpackningens mått och vikt

Förpackningsinformation

Strömförbrukning

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Ljuskällan

Förpackningens innehåll

Kompatibilitet

Övrigt

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

