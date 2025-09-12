Införliva fördelarna med naturligt dagsljus i ditt hem med vår smartaste ljuskälla hittills, omdesignad för att konsumera 40 % mindre energi och utrustad med Chromasync™ precisionsfärgmatchning tillsammans med vitt fullspektrumljus. Skapa den perfekta nyansen av vitt ljus, och anpassa sedan ytterligare med ultralåg dimring från full ljusstyrka ända ner till 0,2 %.