Fugato dubbel spotlight
Ge ditt hem färg med Hue Fugato. Idealisk för ditt vardagsrum och sovrum. Styr via Bluetooth för att direkt tända och släcka, dimra och skapa ljusscener i ett rum, eller parkoppla till en Hue-brygga för att få tillgång till samtliga funktioner.
Nuvarande pris är 2189,00 kr
Produktfördelar
- White and color ambiance
- GU10 LED-lampa medföljer
- Bluetooth-styrning via app
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Metall