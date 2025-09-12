*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Fugato enkel spotlight
Framhäv dina favoritföremål med Hue Fugato som avger en vacker ljusstråle i alla nyanser av vitt och över 16 miljoner färger. Styr direkt via Bluetooth i ett rum, eller parkoppla till en Hue-brygga för att få tillgång till samtliga funktioner.
Nuvarande pris är 1159,00 kr
Vill du veta när den finns tillgänglig?
Registrera dig för att få ett e-postmeddelande när den här produkten finns i lager igen. Vi skickar bara det här e-postmeddelandet en gång – Läs vår sekretesspolicy för mer information.
- Köp nu, betala senare med Klarna
- Fri frakt över 500 kr
- 30 dagars gratis returrätt
- 2-3 dagars leverans
- Säker utcheckning
Produktfördelar
- White and color ambiance
- GU10 LED-lampa medföljer
- Bluetooth-styrning via app
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Styr upp till 10 ljuskällor med Bluetooth-appen
Med Hue Bluetooth-appen kan du styra dina smarta Hue-ljuskällor i ett enskilt rum i ditt hem. Lägg till upp till 10 smarta ljuskällor och styr dem med en enkel knapptryckning på din mobila enhet.
Styr lamporna med din röst*
Philips Hue fungerar med Amazon Alexa och Google Assistant när den paras med en kompatibel Google Nest- eller Amazon Echo-enhet. Enkla röstkommandon låter dig styra enskilda eller flera ljuskällor i ett rum.
Skapa en personlig upplevelse med färggrann smart belysning
Förvandla ditt hem med över 16 miljoner färger, och skapa rätt atmosfär för alla situationer på ett ögonblick. Med ett knapptryck kan du skapa feststämning för ett party, förvandla ditt vardagsrum till biograf, lyfta fram din heminredning med färgaccenter, och mycket mer.
Skapa rätt stämning med varmvitt till kallvitt ljus
Dessa ljuskällor och ljusarmaturer ger olika nyanser av varmvitt till kallvitt ljus. Med fullständig dimbarhet från ljust till dämpat nattljus kan du ställa in dina ljuskällor till den perfekta nyansen och ljusstyrkan för dina dagliga behov.
Skaffa de perfekta ljusinställningar för dina dagliga behov
Fyra förinställda ljuslägen - Få ny energi, Koncentration, Läs, och Koppla av - skapade för dina dagliga behov, gör din dag enklare och vackrare. De två kalla ljusinställningarna, Få ny energi och Koncentration, hjälper dig att komma igång på morgonen eller behålla ditt fokus, medan de varmare Läs och Koppla av hjälper dig att njuta av en bra bok eller lugna ner en stressad hjärna.
Få tillgång till alla smarta funktioner med Hue Bridge
Hue Bridge ger åtkomst till de funktioner som gör smart belysning verkligt smart – kontroll hemifrån, röststyrning, automatiserad belysning och mycket mer. Lägg till en Hue Bridge i inställningarna för att skapa helhetsupplevelser, utnyttja teknik som är säker och tillförlitlig, och mycket mer. Hue Bridge är nyckeln till en aldrig tidigare skådad smart belysning.
Specifikationer
Design och finish
Design och finish
Färg
Svart
Material
Metall