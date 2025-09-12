Gör det mysigt eller fixa feststämning runt din altan, pergola eller uteplats. Dessa okrossbara globlampor skimrar med mätttade färger eller vitt ljus, oavsett om du skapar en gradient eller spelar upp animerade ljuseffekter. Ett säkert lågvoltssystem gör att de kan anslutas till ett vanligt eluttag med den medföljande nätadaptern.