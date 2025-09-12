*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Hue Festavia globlampa 2-pack (ersättning)
Gör det mysigt eller fixa feststämning runt din altan, pergola eller uteplats. Dessa okrossbara globlampor skimrar med mätttade färger eller vitt ljus, oavsett om du skapar en gradient eller spelar upp animerade ljuseffekter. Ett säkert lågvoltssystem gör att de kan anslutas till ett vanligt eluttag med den medföljande nätadaptern.
Produktfördelar
- 2 Lightguide-ljuskällor
- Splittersäker
- Kraftig ljuskälla 50 lumen
- White and Color Gradient
Specifikationer
Design och finish
Material
Syntet