Erbjudande
Iris rosé limited edition
Skapa stämning i rummet med Philips Hue Iris-lampan i limiterad utgåva. Finns i silver, guld, koppar och rosé. Iris-lampan ger fin belysning i en kaskad av färg mot väggen och en mjuk bakgrundsbelysning med unik ljuseffekt. Lägg till en Hue Bridge om du vill ha fler funktioner.
Nuvarande pris är 1196,10 kr, ursprungligt pris är 1329,00 kr
Produktfördelar
- White and color ambiance
- Integrerad LED-belysning
- Snabbstyrning med Bluetooth
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Övrigt
Material
Syntet
Metall