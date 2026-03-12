Kompakt golvlampa Hue Play
Nuvarande pris är 1619,00 kr
Nuvarande pris är 1619,00 kr
Nyhet
I lager
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Om Kompakt golvlampa Hue Play
Golvlampan Play är det perfekta första steget mot en värld av ljusunderhållning med Hue. Synkronisera ljuset med filmer, spel och musik på din TV-skärm och skapa färgglada väggbelysningseffekter med gradienter som matchar all action på skärmen. Lägg till fler Hue-lampor i underhållningssystemet för en verkligt uppslukande surroundupplevelse med ljus och exakt färgmatchning med Chromasync. Golvlampa Play med 122 cm hög, smal profil placeras enkelt på båda sidor av TV:n, i hörn eller bakom soffan för en ostörd tittarupplevelse.
- RGBWWIC gradient ljuseffekt
- Precisionsfärgblandning med Chromasync
- Utformad för enkel placering
- Anslut via HDMI sync box eller TV-app
- Styr och anpassa med Hue Bridge
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103144911
Lampans egenskaper
- Dimbar
- Ja
Design och finish
- Färg
- Svart
- Material
- Plast
Hållbarhet
- Antal tändcykler
- 20 000
- Nominell livslängd
- 25 000
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Justerbar höjd
- Nej
- Justerbart spothuvud
- Nej
- Batterier medföljer
- Nej
- Välj färg
- Ja
- Integrerad LED-belysning
- Ja
- Bärbar
- Nej
- Solenergi
- Nej
Ljusegenskaper
- Färgåtergivningsindex
- 80
- Färgtemperatur
- 2200-6500 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus
- 1
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
- 69
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Underhållningsrum
- Stil
- Modern
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103144911
- Nettovikt
- 1,71 kg
- Bruttovikt
- 1,71 kg
- Höjd
- 1 309 mm
- Längd
- 148 mm
- Bredd
- 143 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004321001
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,1
- Effekt
- 13
Produktens mått och vikt
- Kabellängd
- 1 500
- Total höjd
- 1 225 mm
- Total längd
- 90 mm
- Total bredd
- 90 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Ljusflöde på 4 000 K
- 925
- Ljusfärg
- Gradientfärgat och vitt ljus (RGBICW)
- Nätström
- 220–240 V
- IP-kod
- IP20
- Skyddsklass
- Klass II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Ljusflöde på 2 700 K
- 880
- Antal ljuskällor
- 1
- UL våt/fuktig/torr plats
- Damp location
- Radiofrekvensdetektering
- Ej tillämpligt
- Zigbee-förstärkarfunktion
- Nej
- Monteringsalternativ
- Stående
Ljuskällan
- Formfaktor
- Floor lamp
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Kameran
- Ljudlarm
- Nej
Strömbrytaren
- Kablar som stöds
- Neutral trådbunden
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 8.0 och senare, iOS 17 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 48 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatibla operativsystem
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Via Hue Bridge
Övrigt
- Användarhandbok
- Det finns ingen bruksanvisning
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning