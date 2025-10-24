Sana väggbelysning
Vägglampan Sana har en sober design och en indirekt ljuseffekt som skapar den perfekta atmosfären med valfri nyans av vitt eller färgat ljus. Lampan kan användas separat eller som en del av ditt smarta belysningssystem med Hue-bryggan.
Nuvarande pris är 1859,00 kr
Produktfördelar
- White and color ambiance
- Inbyggd LED-lampa
- Bluetooth-styrning via app
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Svart
Material
Aluminium