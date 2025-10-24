Erbjudande
Signe golvbelysning
Skapa stämning med 16 miljoner färger, varmt till kallvitt ljus och en modern stil med golvlampan Signe. Lampan kan användas separat eller som en del av ditt smarta belysningssystem med Hue-bryggan.
Nuvarande pris är 2064,30 kr, ursprungligt pris är 2949,00 kr
Produktfördelar
- Inbyggd LED-lampa
- Bluetooth-styrning via app
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Aluminium
Material
Aluminium