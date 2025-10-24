Startpaket: 2 E27 smarta ljuskällor (800)
Skaffa stämningsbelysning till alla rum med Philips Hue White and Color Ambiance E27-startpaket. Anslut till medföljande Hue Bridge för att utnyttja alla funktioner. Styr med appen, med rösten eller med en smart enhet.
Nuvarande pris är 44,99 kr
Produktfördelar
- White and color ambiance
- Bluetooth-aktiverad
- Hue Bridge aktiverad
- Upp till 800 lumen*
- Vitt och färgat ljus
- Hue Bridge ingår
- Smart kontroll
Specifikationer
Storlek
Mått (B × H × D)
60x110