Startpaket: 3 st GU10 spotlights + Smart button
Skaffa stämningsbelysning i alla rum med startpaketet Philips Hue White and Color Ambiance GU10. Anslut till medföljande Hue Bridge för att utnyttja alla funktioner. Styr via appen, med rösten eller medföljande Smart Button.
Nuvarande pris är 2189,00 kr
Produktfördelar
- White and color ambiance
- Hue Bridge aktiverad
- Vitt och färgat ljus
- Hue Bridge ingår
- Styr med app eller röst*
- Smart button medföljer
Specifikationer
Storlek
Mått (B × H × D)
50x58