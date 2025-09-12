Turaco vägglampa för utomhusbruk

Lys upp entréer, uteplatsen och trädgårdsmurarna i reglerbart vitt och färg med belysning från Turaco-vägglyktan för utomhusbruk. Skapa indirekt sken med funktionella ljus för aktiviteter utomhus eller ställ in din favoritfärg i lyktan och skapa ljuvlig atmosfär på dina trädgårdsmiddagar. Du styr enkelt Turaco med Hue-appen och smarta assistenter från en Hue Bridge eller Hue Bridge Pro. Nätverksanslutningen med Zigbee och Hue Bridge gör att inte obehöriga får åtkomst till ditt smart light-ekosystem. Kompatibel med Matter som ger enklare och helt sömlös integrering med enheter från andra märken. I paketet ingår väggkontakter och skruvar för installationen.