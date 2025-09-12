Nyhet
Turaco vägglampa för utomhusbruk
Lys upp entréer, uteplatsen och trädgårdsmurarna i reglerbart vitt och färg med belysning från Turaco-vägglyktan för utomhusbruk. Skapa indirekt sken med funktionella ljus för aktiviteter utomhus eller ställ in din favoritfärg i lyktan och skapa ljuvlig atmosfär på dina trädgårdsmiddagar. Du styr enkelt Turaco med Hue-appen och smarta assistenter från en Hue Bridge eller Hue Bridge Pro. Nätverksanslutningen med Zigbee och Hue Bridge gör att inte obehöriga får åtkomst till ditt smart light-ekosystem. Kompatibel med Matter som ger enklare och helt sömlös integrering med enheter från andra märken. I paketet ingår väggkontakter och skruvar för installationen.
Nuvarande pris är 1159,00 kr
- Köp nu, betala senare med Klarna
- Fri frakt över 500 kr
- 30 dagars gratis returrätt
- 2-3 dagars leverans
- Säker utcheckning
Produktfördelar
- Reglerbara vita och färgade ljus
- A60-ljuskälla med 1100 lumen ingår
- App- och röststyrning
- Kompatibel med Zigbee och Matter
- Väggkontakter och skruvar ingår
Vädertålig (IP44)
Den här Philips Hue-ljuskällan är särskilt utformad för utomhusmiljöer och har genomgått noggranna prestandatester. IP-klassen anges med två siffror: den första hänvisar till skyddsnivån mot damm, den andra till skyddsnivån mot vatten. Den här ljuskällan är märkt med IP44, vilket innebär att den är skyddad mot vattenstänk från alla håll. Den här produkten är den vanligaste och passar för allmänt utomhusbruk.
Kräver en Philips Hue Bridge
Genom att ansluta dina Philips Hue-ljuskällor till din Bridge kan du styra belysningen från din mobil eller surfplatta via Philips Hue-appen. Du kan också tända, släcka och dimra dina Philips Hue-ljuskällor med hjälp av Philips Hue Dimmer Switch.
Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial
Produkterna är särskilt framtagna för utomhusbruk. Vi använder material av högsta kvalitet för att säkerställa bästa möjliga prestanda utomhus som smart användning av material för bästa möjliga radiofrekvens.
Smart styrning både i och utanför hemmet
Lys upp utomhusytorna och se vad som händer där ute. Genom att ansluta din utomhusbelysning till Hue Bridge kan du styra den hur du vill. Antingen med hjälp av alternativen för inomhusfjärrstyrning, som Philips Hue-appen eller röststyrning (Amazon Alexa, Apple HomeKit eller Google Assistant). Du kan ställa in ljusrutiner som gör att det ser ut som att du är hemma. Styr utomhusbelysningen bekvämt från soffan eller från valfri plats utanför hemmet.
Piffa upp trädgården med utomhusbelysning
Låt inte trädgården hamna i skuggan av huset. Med mer än 16 miljoner färger och 50 000 nyanser av varmt och kallt vitt ljus kan du få lika fin belysning utomhus som inomhus, oavsett om du vill belysa en trädgårdsgång eller rikta en spotlight mot ditt favorithörn på uteplatsen.
Ställ in en timer för bekvämlighetens skull
Njut av längre kvällar utomhus, avsluta trädgårdsarbetet senare eller gå ut med soporna efter solen gått ner. Ställ in Philips Hue så att belysningen tänds automatiskt enligt rutiner eller använd soluppgångs- och solnedgångsrutinen. Naturligtvis kan du även släcka eller dimra belysningen på samma sätt. Du behöver aldrig mer oroa dig för om du glömde släcka lamporna.
Ställ in belysningen så att den hälsar dig välkommen hem
Upplev hur smidigt det är när belysningen tänds automatiskt när du kommer hem och släcks när du går hemifrån. Packa ur bilen och gå in i ett redan upplyst hem. Ställ in Hue-appen på hemma- eller bortaläge för att tända belysningen eller låt platstjänsten fjärrstyra belysningen åt dig utan att du behöver trycka på en enda knapp. Så enkelt är det.
Specifikationer
Design och finish
Färg
Antracit
Material
Aluminium