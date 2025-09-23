De smarta ljuskällorna av Edison-typ kombinerar en klassisk design med smart styrning. Sätt stämningen på ett ögonblick – med tända eller släckta lampor.
- Fungerar i alla hem
- Dimbar direkt
- Lätt att installera själv
G125 globlampa – E27 smart ljuskälla
Skapa ett stilsäkert inslag i ditt hem med en rund LED-globlampa med tvinnad glödtråd. Lampan har vintagestil, men med en modern touch, och kan göra allt som andra smarta ljuskällor kan göra, inklusive sänka eller öka ljusstyrkan.
Sockel
Ljusfärg
Form
Paket
Produktfördelar
- White filament
- Vintagelampa med mjukt vitt ljus
- Snabbstyrning med Bluetooth
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Vintagedesign hand i hand med modern prestanda
Hantera installationen med en tryckning
Tänd och släck belysningen, dimra och lys upp i rummet, skapa automatiseringar med mera – allt i en Hue-app.
Kör hands-free och styr med rösten
Med enkla röstkommandon kan du styra dina filamentglödlampor med Amazon Alexa, Google Assistant eller Siri.
Styr med tillbehör
Använd en Hue-app, rösten eller smarta tillbehör för att styra ditt belysningssystem.
Använd smarta tillbehör
Filamentglödlampor klarar allt som en vanlig Philips Hue-ljuskälla kan, inklusive att fungera med dina smarta tillbehör som Hue Dimmer switch eller en rörelsesensor.
Smidig trådlös ljusreglering
Dimra ner det varmvita skenet från filamentglödlampor för att skapa mysig atmosfär.
Designade för mångsidighet
De här vintageinspirerade, smarta LED-lamporna ser fantastiska ut oavsett hur du använder dem: i en väggarmatur, hängande själva från taket eller inuti din favoritlampa.
Placeringstips för filamentglödlampor
Frågor och svar
Behöver jag särskilda armaturer till Philips Hue filamentglödlampor?
Är filamentglödlampor traditionella ljuskällor?
Är Hue filamentglödlamporna Bluetooth-kompatibla?
Vilken färg har Philips Hue filamentglödlampor?
Specifikationer
Storlek
192x125x125
Hållbarhet
Miljö
Extra funktion/tillbehör medföljer.
Garanti
Ljusegenskaper
Förpackningens mått och vikt
Förpackningsinformation
Strömförbrukning
Produktens mått och vikt
Service
Tekniska specifikationer
Ljuskällan
Förpackningens innehåll
Kompatibilitet
Övrigt
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.