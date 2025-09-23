Support
  • Fungerar i alla hem
  • Dimbar direkt
  • Lätt att installera själv
Närbild på framsidan av Hue White filament G125 globlampa – E27 smart ljuskälla

G125 globlampa – E27 smart ljuskälla

Skapa ett stilsäkert inslag i ditt hem med en rund LED-globlampa med tvinnad glödtråd. Lampan har vintagestil, men med en modern touch, och kan göra allt som andra smarta ljuskällor kan göra, inklusive sänka eller öka ljusstyrkan.

Sockel

Ljusfärg

Form

Paket

Produktfördelar

  • White filament
  • Vintagelampa med mjukt vitt ljus
  • Snabbstyrning med Bluetooth
  • Styr med app eller röst*
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Vintagedesign hand i hand med modern prestanda

De smarta ljuskällorna av Edison-typ kombinerar en klassisk design med smart styrning. Sätt stämningen på ett ögonblick – med tända eller släckta lampor.

Hantera installationen med en tryckning

Tänd och släck belysningen, dimra och lys upp i rummet, skapa automatiseringar med mera – allt i en Hue-app.

Anpassa din belysning med Hue-appen

Kör hands-free och styr med rösten

Med enkla röstkommandon kan du styra dina filamentglödlampor med Amazon Alexa, Google Assistant eller Siri.

Aktivering med röststyrning

Styr med tillbehör

Använd en Hue-app, rösten eller smarta tillbehör för att styra ditt belysningssystem.

Använd smarta tillbehör

Filamentglödlampor klarar allt som en vanlig Philips Hue-ljuskälla kan, inklusive att fungera med dina smarta tillbehör som Hue Dimmer switch eller en rörelsesensor.

Installation av filamentglödlampor i köket

Smidig trådlös ljusreglering

Dimra ner det varmvita skenet från filamentglödlampor för att skapa mysig atmosfär.

Enkel att installera

Designade för mångsidighet

De här vintageinspirerade, smarta LED-lamporna ser fantastiska ut oavsett hur du använder dem: i en väggarmatur, hängande själva från taket eller inuti din favoritlampa.

Placeringstips för filamentglödlampor

Frågor och svar

Behöver jag särskilda armaturer till Philips Hue filamentglödlampor?

Är filamentglödlampor traditionella ljuskällor?

Är Hue filamentglödlamporna Bluetooth-kompatibla?

Vilken färg har Philips Hue filamentglödlampor?

Philips Hue-produktfamilj

Hittar du inte svaret du letade efter?

Specifikationer

Storlek

  • Mått (B × H × D)

    192x125x125

Hållbarhet

Miljö

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Garanti

Ljusegenskaper

Förpackningens mått och vikt

Förpackningsinformation

Strömförbrukning

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Ljuskällan

Förpackningens innehåll

Kompatibilitet

Övrigt

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

