10 m förlängning till Hue Flux LED-ljusslinga
Lys upp långa korridorer, taklister och stora köksskåp med en lättinstallerad förlängning för Hue Flux och Flux Ultra-brigh LED-ljusslingorna. Helt sömlöst ljus utan att kompromissa med atmosfär eller ljuskvalitet. Lys upp alla hörn i hemmet i intensiva färger och ren vit belysning. Chromasync™-tekniken ger exakt rätt färgmix med perfekt ljusspridning.
Produktfördelar
- 10 m förlängning till LED-list
- Enkel att installera
- Max förlängning 20 m
- Starkt, äkta vitt ljus
- Chromasync™ precisionsfärgblandning
Specifikationer
Design och finish
Färg
Vitt
Färger
Multi Color
Material
Silikon