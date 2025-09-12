Sätt upp eller sätt om dina Hue Flux och Flux Ultra-brigh LED-ljusslingor hur enkelt som helst, var du vill i ditt hem med våra specialdesignade monteringsfästen. Skruvar och tejp ingår för enkel montering under skåp och på texturerade väggar. Du får dessutom långtidssupport. Transparent design ger oavbruten ljusbeständighet och ljuskvalitet.