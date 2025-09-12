10-pack med fästen till Hue Flux
Sätt upp eller sätt om dina Hue Flux och Flux Ultra-brigh LED-ljusslingor hur enkelt som helst, var du vill i ditt hem med våra specialdesignade monteringsfästen. Skruvar och tejp ingår för enkel montering under skåp och på texturerade väggar. Du får dessutom långtidssupport. Transparent design ger oavbruten ljusbeständighet och ljuskvalitet.
Produktfördelar
- Montera eller tejpa på olika ytor
- Skruvar och tejp ingår
- Robust och transparent design
- Enkel uppsättning av LED-lister
- 10 fästen medföljer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Genomskinlig
Material
PC