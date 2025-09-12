Support
Närbild på framsidan av Lightstrips 10-pack med fästen till Hue Flux

10-pack med fästen till Hue Flux

Sätt upp eller sätt om dina Hue Flux och Flux Ultra-brigh LED-ljusslingor hur enkelt som helst, var du vill i ditt hem med våra specialdesignade monteringsfästen. Skruvar och tejp ingår för enkel montering under skåp och på texturerade väggar. Du får dessutom långtidssupport. Transparent design ger oavbruten ljusbeständighet och ljuskvalitet.

Produktfördelar

  • Montera eller tejpa på olika ytor
  • Skruvar och tejp ingår
  • Robust och transparent design
  • Enkel uppsättning av LED-lister
  • 10 fästen medföljer
Visa alla produktspecifikationer
Hitta en produktmanual

Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Genomskinlig

  • Material

    PC

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Övrigt

Förpackningens mått och vikt

Produktens mått och vikt

Service

Kompatibilitet

Övrigt

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay