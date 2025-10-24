Lys upp större ytor inomhus med en lättinstallerad förlängning som är kompatibel med Hue Flux och Flux Ultra-brigh LED-ljusslingorna. Helt sömlöst ljus utan att kompromissa med atmosfär eller ljuskvalitet. Lys upp alla hörn i hemmet i intensiva färger och ren vit belysning. Chromasync™-tekniken ger exakt rätt färgmix med perfekt ljusspridning.