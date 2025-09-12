Support
Närbild på framsidan av Lightstrips Startpaket: 6 m Hue Flux LED-ljusslinga + Bridge Pro

Startpaket: 6 m Hue Flux LED-ljusslinga + Bridge Pro

Skaffa smart ljus på det enklaste sättet med ett startpaket som innehåller Philips Hue Flux LED-ljusslingan och Hue Bridge Pro-smarthemhubben. Inred och lys upp hemma med de renaste tonerna av vitt ljus och precisionsfärgmix med Chromasync™. Klipp, återanvänd eller förläng remsan precis som du vill, till vilken yta du vill. Hue Bridge Pro, vår mest avancerade hemhubb, ger snabbare prestanda, mer kapacitet och AI-funktioner med ett ultrasnabbt chip. Styr installationen med Hue-appen som fått utmärkelser i branschen eller röstkommandon med din smarta assistent.

Produktfördelar

  • Anpassningsbara scener och effekter
  • Chromasync™ precisionsfärgblandning
  • Starkt, äkta vitt ljus
  • 150 lampor, 50 tillbehör kan läggas till
  • Ljus blir sensorer med MotionAware™
