*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Secure 2K-bordskamera
Säkra din inomhusmiljö med en Philips Hue 2K bordsplacerad säkerhetskamera i svart. Få skarp video i 2K-upplösning, dag som natt. Kamerans kompakta design smälter sömlöst in i ditt hem. Smart rörelsedetektering och tvåvägsljud håller dig uppdaterad, oavsett var du befinner dig. När rörelse detekteras går din Hue belysning in i varningsläge, vilket innebär att lamporna tänds.
Typ
Färg
variant.group.resolution
Current price is {currentPrice}
Ta reda på när du kan beställa
Få ett e-postmeddelande när den här produkten kan beställas. Vi skickar endast det här e-postmeddelandet en gång – Läs vår sekretesspolicy för mer information.
Produktfördelar
- Seamless integration with Philips Hue lights
- Get alerts when motion is detected
- 2K video to see every detail cleary
- Stylish and compact desktop stand included
Trendande produkter
Hue
Tap dial switch
579,00 kr
Hue
Secure kontaktsensor
769,00 kr
Hue
Secure "anti-drop"-kabel
169,00 kr
Hue
Secure batterikamera
2079,00 kr
Hue
Secure trådbunden kamera
1729,00 kr
Hue
Secure lågspänningskabel 3m
329,00 kr
Hue
Bridge Pro
1039,00 kr
Hue
Motion sensor
519,00 kr
436,00 kr
Philips Hue Bridge gör allt detta möjligt
En Hue Bridge ger dig hela uppsättningen av smarta hemsäkerhetsfunktioner: ljus- och ljudlarm, automatiserad närvaroimitation och möjligheten att utöka dina inställningar för hemsäkerhet – eller smart belysning.
Övervaka ditt hem
Ta emot aviseringar direkt på din mobila enhet när som helst din Secure-kamera detekterar rörelse. Skapa aktivitets- eller paketzoner för att få en varning beroende på vad som utlöser rörelsen, till exempel en person, ett djur, ett fordon eller ett paket.
Få det att verka som om du är hemma
Använd din Secure-kamera med den automatiserade närvaroimitationen och tvåvägssamtalfunktionen för att lägga till ett lager av säkerhet i ditt hem och få sinnesro.
Specifikationer
Förpackningens mått och vikt
Förpackningens mått och vikt
EAN/UPC – produkt
8721103045737
Nettovikt
700,9 g
Bruttovikt
1 083,8 g
Höjd
140 mm
Längd
219 mm
Bredd
176 mm
Materialnummer (12NC)
929004258404