Skydda det som betyder mest med Hue 2K trådbunden säkerhetskamera i svart. Skarp och klar video i högupplöst 2K – se alla detaljer, dag som natt. Konstruerad för både inomhus- och utomhusbruk och utrustad med smart rörelsedetektering för att hålla uppsikt dygnet runt. Dessutom fungerar den sömlöst med dina Hue lampor för att aktivera ljuslarm eller tända lamporna när aktivitet upptäcks – för att göra hela ditt belysningssystem till en smart säkerhetsfunktion.