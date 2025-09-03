Support
Närbild på framsidan av Secure Secure trådbunden kamera 2K

Secure trådbunden kamera 2K

Skydda det som betyder mest med Hue 2K trådbunden säkerhetskamera i svart. Skarp och klar video i högupplöst 2K – se alla detaljer, dag som natt. Konstruerad för både inomhus- och utomhusbruk och utrustad med smart rörelsedetektering för att hålla uppsikt dygnet runt. Dessutom fungerar den sömlöst med dina Hue lampor för att aktivera ljuslarm eller tända lamporna när aktivitet upptäcks – för att göra hela ditt belysningssystem till en smart säkerhetsfunktion.

Typ

Färg

variant.group.resolution

Produktfördelar

  • Seamless integration with Philips Hue lights
  • Get alerts when motion is detected
  • 2K video to see every detail cleary
  • For indoor and outdoor use
  • Wired for continuous power
Philips Hue Bridge gör allt detta möjligt

En Hue Bridge ger dig hela uppsättningen av smarta hemsäkerhetsfunktioner: ljus- och ljudlarm, automatiserad närvaroimitation och möjligheten att utöka dina inställningar för hemsäkerhet – eller smart belysning.

Övervaka ditt hem

Ta emot aviseringar direkt på din mobila enhet när som helst din Secure-kamera detekterar rörelse. Skapa aktivitets- eller paketzoner för att få en varning beroende på vad som utlöser rörelsen, till exempel en person, ett djur, ett fordon eller ett paket.

Få det att verka som om du är hemma

Använd din Secure-kamera med den automatiserade närvaroimitationen och tvåvägssamtalfunktionen för att lägga till ett lager av säkerhet i ditt hem och få sinnesro.

Specifikationer

Förpackningens mått och vikt

  • EAN/UPC – produkt

    8721103045027

  • Nettovikt

    504,3 g

  • Bruttovikt

    857,7 g

  • Höjd

    140 mm

  • Längd

    146 mm

  • Bredd

    176 mm

  • Materialnummer (12NC)

    929004258401

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Kameran

Kompatibilitet

Övrigt

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

