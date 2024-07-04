En av de bästa sakerna med LED Lightstrips är deras anpassningsförmåga. Genom att kapa dina LED Lightstrips kan du dra din belysning runt hörn på ett smidigt sätt. Oavsett om du vill lägga till extra belysning på dina köksytor eller lägga till bakgrundsbelysning för TV:n, kan LED Lightstrips kapas för att passa dina behov och utrymmen.
Går det att kapa LED Lightstrips?
Hur man kapar LED Lightstrips
Även om LED Lightstrips är anpassningsbara är det viktigt att kapa dem på rätt plats för att säkerställa att de fortsätter fungera. LED-remsor består av flera individuella kretsar. De angivna kapningslinjerna markerar slutet på en krets och början på en annan. Därför bör du bara kapa längs dessa linjer, som vanligtvis ligger mellan kopparpunkter.
Var ska man klippa LED lightstrips
Så länge du bara kapar längs de markerade snittlinjerna fungerar LED Lightstrips – inklusive vissa Philips Hue Lightstrips – efter kapning. Många upplever problem med sina LED Lightstrips om man kapar utanför dessa linjer. Kapningslinjerna är även det säkraste stället för att kapa LED Lightstrips eftersom kretsarna här är stängda.
Kan man kapa Philips Hue lightstrips?
Vill du återanvända den avkapade delen av en Philips Hue Lightstrip? Inga problem – särskilt med Philips Hue Lightstrip V4, som levereras med en koppling för att återanvända avkapade delar med andra Philips Hue Lightstrips. Det betyder att överblivna bitar inte går till spillo, och du kan ytterligare anpassa placeringen av dina LED Lightstrips.
Så här böjer du en LED Lightstrip
LED Lightstrips är utformade för att enkelt kunna böjas. Om du vill böja din lightstrip runt ytor eller på baksidan av din TV eller datorskärm finns det två sätt för att göra det effektivt.
1. Böja en LED-list direkt
Den enklaste tekniken är att böja din LED Lightstrip direkt, men det är viktigt att bara böja på de angivna kapningslinjerna för att undvika att skada belysningen. Philips Hue Lightstrips har tydliga kapningslinjer som hjälper dig att göra detta.
2. Använd en kontakt för att böja LED Lightstrip 90 grader
Om du vill att din lightstrip ska gå runt ett rätvinkligt hörn, till exempel längs hörnet på en arbetsyta eller i linje med trappan, är det bästa sättet att använda en hörnkontakt. Hörnkontakter är L-formade och gör att du enkelt kan ansluta två LED Lightstrips. Jämfört med att försöka böja lightstrips runt rätvinkliga hörn direkt ger de ett bättre övergripande slutresultat.
Upptäck en mängd olika Philips Hue lightstrips som är böjbara och skärbara.