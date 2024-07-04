Går det att kapa LED Lightstrips?

1. Böja en LED-list direkt

Den enklaste tekniken är att böja din LED Lightstrip direkt, men det är viktigt att bara böja på de angivna kapningslinjerna för att undvika att skada belysningen. Philips Hue Lightstrips har tydliga kapningslinjer som hjälper dig att göra detta.

2. Använd en kontakt för att böja LED Lightstrip 90 grader

Om du vill att din lightstrip ska gå runt ett rätvinkligt hörn, till exempel längs hörnet på en arbetsyta eller i linje med trappan, är det bästa sättet att använda en hörnkontakt. Hörnkontakter är L-formade och gör att du enkelt kan ansluta två LED Lightstrips. Jämfört med att försöka böja lightstrips runt rätvinkliga hörn direkt ger de ett bättre övergripande slutresultat.