Hur man använder ljusslingor inomhus

Fundera över hur du vill belysa ditt utrymme. Vill du ha indirekt eller direkt ljus? Hur starkt ljus behöver du?

Flux och Flux Ultra-bright LED-lister monteras så att de är dolda och ger en indirekt väggbelysningseffekt som fyller rummet med utspritt ljus för dekoration och stämning. OmniGlow är gjord för att användas som direkt ljus. Dess enhetliga ljuslinje gör den till en slående mittpunkt som inte behöver döljas, vilket gör den idealisk för stämningsfull och praktisk belysning.