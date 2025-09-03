Support
En längd på en ljusslinga

Jämför LED-strips för inomhus- och utomhusbruk  

Använd vår praktiska guide som hjälp för att bestämma vilka Philips Hue LED-lister som passar dig och ditt hem.  

LED-ljusslingor för inomhusbruk

Ljusslingorna för inomhusbruk har flexibel design, enkel installation och både vit och färgad belysning. Använd dem för stämningsfull och funktionell belysning som passar alla utrymmen.  

Ett kök upplyst i livfulla rosa och orange ljustoner med en kombination av dolda ljusslingor bakom taklister och synliga ljusslingor i taket.

Hur man använder ljusslingor inomhus

Fundera över hur du vill belysa ditt utrymme. Vill du ha indirekt eller direkt ljus? Hur starkt ljus behöver du? 
Flux och Flux Ultra-bright LED-lister monteras så att de är dolda och ger en indirekt väggbelysningseffekt som fyller rummet med utspritt ljus för dekoration och stämning. OmniGlow är gjord för att användas som direkt ljus. Dess enhetliga ljuslinje gör den till en slående mittpunkt som inte behöver döljas, vilket gör den idealisk för stämningsfull och praktisk belysning.  

Flux LED-list

Till rean

Flux Ultra-bright LED-list

Till rean

OmniGlow LED-list

Till rean

White and Color Gradient

Ja
Ja
Ja

LED-typ

RGBWWIC 
RGBWWIC 
RGBWWIC 

Ljusfördelning

Indirekt
Indirekt
Direkt

Lumen

1200 - 2000 lm (beroende på längd)
2900 - 6000 lm (beroende på längd)
2400 - 4800 lm (beroende på längd)

Rum

Vardagsrum, Sovrum
Kök, vardagsrum, hemmakontor, hall
Passar alla rum, obegränsade placeringsmöjligheter

Design med ljusslinga

Transparent silikonhölje med synliga lysdioder
Transparent silikonhölje med synliga lysdioder
Matt silikonhylsa utan synliga LED-ljus, ger jämn ljusspridning

Placering

Dold för att skapa en upplyst vägg
Dold för att skapa en upplyst vägg
Synlig för direkt ljus. Dold för att skapa en upplyst vägg

Livslängd

25 000 timmar
25 000 timmar
25 000 timmar

Kan kapas till storlek

Ja
Ja
Ja

Klippta bitar kan återanslutas

Ja
Ja
Nej

Utdragbar

Ja
Ja
Nej

Kan användas med underhållningssystem

Ja
Ja
Ja

Kommunikationsprotokoll

Bluetooth / Zigbee
Bluetooth / Zigbee
Bluetooth / Zigbee

LED-lister för utomhusbruk

Få livfull neondekoration, färgglad stämningsmatchning och starkt, praktiskt vitt ljus för att förvandla alla dina utomhusutrymmen. Vädertålig design med säker lågvoltsinstallation för extra trygghet.

En bakgård och uteplats upplyst med mjuka toner av gult, rosa och lila ljus från dolda ljusslingor under trappsteg och synliga ljusslingor längs rabatter och på väggar.

Hur man använder ljusslingor utomhus

Hue LED-lister för utomhusbruk kan vara lekfulla, praktiska och allt däremellan. Liksom Flux för inomhusbruk monteras Flux LED-listen för utomhusbruk dold för att ge en indirekt belysningseffekt mot uteplatsen, murar runt bakgården och taket på framsidan. Det ger också tillräckligt ljus för aktiviteter och speciella tillfällen. Neonstripen är ett dekorativt direkt ljus som är utformat för att framhäva fontäner, avgränsa blomsterrabatter och ge färgklickar till varje hörn. Böj och forma det till ditt eget mästerverk!   

Flux LED-list för utomhusbruk

Till rean

Neon LED-list för utomhusbruk

Till rean

White and Color Gradient

Ja
Ja

Ljusfördelning

Indirekt
Direkt

Utomhusutrymme

Vikbelysning som döljs under språng eller trappor utomhus
Runt uteplatsen, i rabatter, över gångvägar

LED-typ

RGBWWIC
RGBWWIC

Lumen

3000 lm
1100 lm

Livslängd

25 000 timmar
25 000 timmar

Klippta bitar kan återanslutas

Nej
Nej

Utdragbar

Nej
Nej

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

