Använd vår praktiska guide som hjälp för att bestämma vilka Philips Hue LED-lister som passar dig och ditt hem.
Ljusslingorna för inomhusbruk har flexibel design, enkel installation och både vit och färgad belysning. Använd dem för stämningsfull och funktionell belysning som passar alla utrymmen.
Hur man använder ljusslingor inomhus
Fundera över hur du vill belysa ditt utrymme. Vill du ha indirekt eller direkt ljus? Hur starkt ljus behöver du?
Flux och Flux Ultra-bright LED-lister monteras så att de är dolda och ger en indirekt väggbelysningseffekt som fyller rummet med utspritt ljus för dekoration och stämning. OmniGlow är gjord för att användas som direkt ljus. Dess enhetliga ljuslinje gör den till en slående mittpunkt som inte behöver döljas, vilket gör den idealisk för stämningsfull och praktisk belysning.
White and Color Gradient
LED-typ
Ljusfördelning
Lumen
Rum
Design med ljusslinga
Placering
Livslängd
Kan kapas till storlek
Klippta bitar kan återanslutas
Utdragbar
Kan användas med underhållningssystem
Kommunikationsprotokoll
LED-lister för utomhusbruk
Få livfull neondekoration, färgglad stämningsmatchning och starkt, praktiskt vitt ljus för att förvandla alla dina utomhusutrymmen. Vädertålig design med säker lågvoltsinstallation för extra trygghet.
Hur man använder ljusslingor utomhus
Hue LED-lister för utomhusbruk kan vara lekfulla, praktiska och allt däremellan. Liksom Flux för inomhusbruk monteras Flux LED-listen för utomhusbruk dold för att ge en indirekt belysningseffekt mot uteplatsen, murar runt bakgården och taket på framsidan. Det ger också tillräckligt ljus för aktiviteter och speciella tillfällen. Neonstripen är ett dekorativt direkt ljus som är utformat för att framhäva fontäner, avgränsa blomsterrabatter och ge färgklickar till varje hörn. Böj och forma det till ditt eget mästerverk!
White and Color Gradient
Ljusfördelning
Utomhusutrymme
LED-typ
Lumen
Livslängd
Klippta bitar kan återanslutas
Utdragbar
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.