Du får tillgång till en hel svit med smarta belysningsfunktioner med en Hue Bridge – dessutom är det enkelt att ansluta en Hue Tap switch.
Installationsguide
Så här konfigurerar du en Hue Tap switch
Anslut till en Hue Bridge
Innan du börjar
Är din Hue Bridge ansluten och tillagd i din Hue-app?
Din Hue Bridge ska redan vara ansluten, ansluten till Wi-Fi och tillagd i Hue-appen. Om du inte har gjort det ännu ska du först installera din Hue Bridge.
Lär dig hur du konfigurerar din Hue Bridge
Har du installerat din Hue Tap switch?
Se instruktionsmanualen som medföljer paketet om du är osäker på hur du ska installera din Hue Tap switch.
Konfigurera en Tap switch
- Öppna Hue-appen.
- Gå till Inställningar och tryck på Tillbehör.
4. Tryck på Lägg till tillbehör.
4. Tryck på Hue Tap switch och följ instruktionerna på skärmen.
5. När Hue-appen väl har hittat den trådlösa strömbrytaren kan du välja vilket rum eller zon som som Tap switch ska styra, eller hur du vill styra vad knapparna gör.
Behöver du hjälp?
Om du behöver ytterligare hjälp med att ställa in din Tap switch kan du söka bland våra vanliga frågor eller kontakta Philips Hue Support
Vanliga frågor och svar om Hue Tap switch >
