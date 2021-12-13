Är din Hue Bridge ansluten och tillagd i din Hue-app?

Din Hue Bridge ska redan vara ansluten, ansluten till Wi-Fi och tillagd i Hue-appen. Om du inte har gjort det ännu ska du först installera din Hue Bridge.

Lär dig hur du konfigurerar din Hue Bridge

Har du installerat din Hue Tap switch?

Se instruktionsmanualen som medföljer paketet om du är osäker på hur du ska installera din Hue Tap switch.