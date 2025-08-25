Alla Hue produkter följer samma enkla QR-kodkonfiguration, så att du kan skanna och konfigurera alla dina Hue enheter samtidigt.
Så här konfigurerar du en Hue Smart Chime
Läs detta först!
1. Har du fler än en Hue enhet att lägga till?
Håll dem tillsammans! Du skannar alla QR-koder i samma steg.
2. Har du Hue app?
Hämta den i telefonens appbutik.
Anslut till en Hue Bridge
Installationsanvisningar för Hue Smart Chime
Din Hue Bridge bör vara ansluten och tillagd i Hue app.
Har du inte gjort det än? Så här konfigurerar du Hue Bridge.
1. Öppna Hue app.
2. På fliken Hem trycker du på ikonen med tre punkter (...). Tryck sedan på Lägg till enheter
Obs! Du kan även öppna fliken Inställningar och sedan klicka på Enheter. Klicka på den blå plusikonen (+) i det övre högra hörnet.
3. Välj ett rum där du vill lägga till Hue Smart Chime.
4. Skanna QR-koden.
Om du har fler Hue enheter att lägga till skannar du dem nu. När de har skannats ska du trycka på Nästa.
5. Följ anvisningarna på skärmen.
Appen kommer att förklara de sista stegen för att konfigurera och anpassa din Hue Smart Chime.
Ta en titt på anslutningssidan för enheten om du vill ansluta Hue Smart trådbundna videodörrklocka
Anslut utan någon Hue Bridge
Installationsanvisningar för Hue Smart ringsignal
1. Öppna Hue app.
2. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera dina konto- och appinställningar.
3. När du uppmanas att lägga till en Hue Bridge, välj Nej.
4. Skanna QR-koden.
5. Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till, konfigurera och anpassa din Hue Smart Chime.
För att ansluta den till den trådbundna Hue Secure videodörrklockan, se sidan med hur man ansluter. Se även till att båda enheterna är inom 20 meters.
Behöver du hjälp?
Utforska vårt avsnitt för vanliga frågor eller kontakta support.
Läs vanliga frågor om Philips Hue app >
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.