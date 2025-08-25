Support

Så här konfigurerar du en Hue Smart Chime

Alla Hue produkter följer samma enkla QR-kodkonfiguration, så att du kan skanna och konfigurera alla dina Hue enheter samtidigt.

Läs detta först!

1. Har du fler än en Hue enhet att lägga till?
Håll dem tillsammans! Du skannar alla QR-koder i samma steg.

2. Har du Hue app?
Hämta den i telefonens appbutik.

 

Ladda ned från App Store Hämta det från google play
Anslut till en Hue Bridge
Anslut utan någon Hue Bridge

Anslut till en Hue Bridge

Installationsanvisningar för Hue Smart Chime

Din Hue Bridge bör vara ansluten och tillagd i Hue app. 

Har du inte gjort det än? Så här konfigurerar du Hue Bridge.

 

1. Öppna Hue app.

2. På fliken Hem trycker du på ikonen med tre punkter (...). Tryck sedan på Lägg till enheter

Hue app visar fliken Hem med indikator över ikonen med tre punkter, Hue app visar menyn med tre punkter och indikatorn över Lägg till enheter

Obs! Du kan även öppna fliken Inställningar och sedan klicka på Enheter. Klicka på den blå plusikonen (+) i det övre högra hörnet.

Hue app visar fliken Inställningar med indikatorn över Enheter, Hue app visar menyn Enheter med indikatorn över blå plusikonen (lägg till)

3. Välj ett rum där du vill lägga till Hue Smart Chime.

4. Skanna QR-koden.

Om du har fler Hue enheter att lägga till skannar du dem nu. När de har skannats ska du trycka på Nästa.
        

5. Följ anvisningarna på skärmen.

Appen kommer att förklara de sista stegen för att konfigurera och anpassa din Hue Smart Chime.

Ta en titt på anslutningssidan för enheten om du vill ansluta Hue Smart trådbundna videodörrklocka

Anslut utan någon Hue Bridge

Installationsanvisningar för Hue Smart ringsignal

1. Öppna Hue app.

2. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera dina konto- och appinställningar.

3. När du uppmanas att lägga till en Hue Bridge, välj Nej.

iPhone visar Kontrollcenter, iPhone visar inställningar för Hue app

4. Skanna QR-koden. 
    

5. Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till, konfigurera och anpassa din Hue Smart Chime.
    

För att ansluta den till den trådbundna Hue Secure videodörrklockan, se sidan med hur man ansluter. Se även till att båda enheterna är inom 20 meters.

Behöver du hjälp?

Utforska vårt avsnitt för vanliga frågor eller kontakta support. 

