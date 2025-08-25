Alla Hue produkter följer samma enkla QR-kodkonfiguration, så att du kan skanna och konfigurera alla dina Hue enheter samtidigt.
Så här konfigurerar du en Philips Hue Secure trådbunden dörrklocka.
Läs detta först!
1. Har du fler än en Hue enhet att lägga till?
Håll dem tillsammans! Du skannar alla QR-koder i samma steg.
2. Har du Hue-appen?
Hämta den i telefonens appbutik.
Anslut till en Hue Bridge
Installationsanvisningar för Hue Secure trådbunden videodörrklocka
Din Hue Bridge bör vara ansluten och tillagd i Hue app.
Har du inte gjort det än? Så här konfigurerar du Hue Bridge.
1. Öppna Hue-appen.
2. På fliken Hem trycker du på ikonen med tre punkter (...). Tryck sedan på Lägg till enheter
Obs! Du kan även öppna fliken Inställningar och sedan klicka på Enheter. Klicka på den blå plusikonen (+) i det övre högra hörnet.
3. Skanna QR-koden.
Du hittar QR-koden för din trådbundna videodörrklocka på dess ägarkort.
4. Tryck på den trådbundna videodörrklocka som du vill lägga till
Om du har flera dörrklockor visas de på skärmen. Tryck på den Hue Secure trådbundna videodörrklocka som du vill lägga till först.
5. Viktigt! Förvara lösenordet och ägarkortet på en säker plats.
Lösenord: Krävs för att få åtkomst till din Hue Secure trådbundna videodörrklockas livevy och videoklipp.
Ägarkort: Krävs för att återställa Hue Secure trådbundna videodörrklocka eller för att flytta Hue Secure trådbundna videodörrklocka till en annan Hue Bridge.
Ta en titt på sidan Så här ansluter du en Hue Smart Chime om du vill ansluta Hue Smart ringsignal.
Anslut utan någon Hue Bridge
Installationsanvisningar för Hue Secure trådbunden videodörrklocka
1. Öppna Hue app.
2. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera dina konto- och appinställningar.
3. När du uppmanas att lägga till en Hue Bridge, välj Nej.
4. Skanna QR-koden.
5. Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till, konfigurera och anpassa din Hue Secure trådbundna videodörrklocka.
6. Viktigt! Förvara lösenordet och ägarkortet på en säker plats.
Lösenord: Krävs för att få åtkomst till din Hue Secure trådbundna videodörrklockas livevy och videoklipp.
Ägarkort: Krävs för att återställa Hue Secure trådbundna videodörrklocka eller för att flytta Hue Secure trådbundna videodörrklocka till en annan Hue Bridge.
Ta en titt på sidan Så här ansluter du en Hue Smart Chime om du vill ansluta Hue Smart Chime. Se till att båda enheterna är inom 20 meter
