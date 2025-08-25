Support

Så här konfigurerar du en Philips Hue Secure trådbunden dörrklocka.

Alla Hue produkter följer samma enkla QR-kodkonfiguration, så att du kan skanna och konfigurera alla dina Hue enheter samtidigt.

Läs detta först!

1. Har du fler än en Hue enhet att lägga till?
Håll dem tillsammans! Du skannar alla QR-koder i samma steg.

2. Har du Hue-appen?
Hämta den i telefonens appbutik.

 

Ladda ned från App Store Hämta det från google play
Anslut till en Hue Bridge
Anslut utan någon Hue Bridge

Anslut till en Hue Bridge

Installationsanvisningar för Hue Secure trådbunden videodörrklocka

Din Hue Bridge bör vara ansluten och tillagd i Hue app. 

Har du inte gjort det än? Så här konfigurerar du Hue Bridge.

 

1. Öppna Hue-appen.

2. På fliken Hem trycker du på ikonen med tre punkter (...). Tryck sedan på Lägg till enheter

Hue app visar fliken Hem med indikator över ikonen med tre punkter, Hue app visar menyn med tre punkter och indikatorn över Lägg till enheter

Obs! Du kan även öppna fliken Inställningar och sedan klicka på Enheter. Klicka på den blå plusikonen (+) i det övre högra hörnet.

Hue app visar fliken Inställningar med indikatorn över Enheter, Hue app visar menyn Enheter med indikatorn över blå plusikonen (lägg till)

3. Skanna QR-koden.
    Du hittar QR-koden för din trådbundna videodörrklocka på dess ägarkort.

Hue app visar skärmen Lägg till enheter med indikatorn för knappen Skanna QR-kod, Hue app visar skärmen Skanna QR-koder med indikatorn över knappen Nästa

4. Tryck på den trådbundna videodörrklocka som du vill lägga till
    Om du har flera dörrklockor visas de på skärmen. Tryck på den Hue Secure trådbundna videodörrklocka som du vill lägga till först.
        

Hue app visar vilka enheter som har skannats med indikatorn över knappen Nästa, Hue app visar bekräftelseskärmen över vilka enheter som har lagts till

5. Viktigt! Förvara lösenordet och ägarkortet på en säker plats.

Lösenord: Krävs för att få åtkomst till din Hue Secure trådbundna videodörrklockas livevy och videoklipp.

Ägarkort: Krävs för att återställa Hue Secure trådbundna videodörrklocka eller för att flytta Hue Secure trådbundna videodörrklocka till en annan Hue Bridge.

Iphone visar viktigt meddelande

Ta en titt på sidan Så här ansluter du en Hue Smart Chime om du vill ansluta Hue Smart ringsignal.

Anslut utan någon Hue Bridge

Installationsanvisningar för Hue Secure trådbunden videodörrklocka

1. Öppna Hue app.

2. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera dina konto- och appinställningar.

3. När du uppmanas att lägga till en Hue Bridge, välj Nej.

iPhone visar Kontrollcenter, iPhone visar inställningar för Hue app

4. Skanna QR-koden. 
    

iPhone visar Kontrollcenter, iPhone visar inställningar för Hue app

5. Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till, konfigurera och anpassa din Hue Secure trådbundna videodörrklocka.
    

iPhone visar Kontrollcenter, iPhone visar inställningar för Hue app

6. Viktigt! Förvara lösenordet och ägarkortet på en säker plats.

Lösenord: Krävs för att få åtkomst till din Hue Secure trådbundna videodörrklockas livevy och videoklipp.

Ägarkort: Krävs för att återställa Hue Secure trådbundna videodörrklocka eller för att flytta Hue Secure trådbundna videodörrklocka till en annan Hue Bridge.

Iphone visar viktigt meddelande

Ta en titt på sidan Så här ansluter du en Hue Smart Chime om du vill ansluta Hue Smart Chime. Se till att båda enheterna är inom 20 meter

Behöver du hjälp?

Utforska vårt avsnitt för vanliga frågor eller kontakta support. 

Läs vanliga frågor om Philips Hue app >

Gå till Support >

