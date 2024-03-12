Oavsett vilken typ av Philips Hue startpaket du har så är det enkelt att installera. Skaffa dig alla smarta ljustillbehör, dina lampor och din Hue Bridge och din lysande resa mot smart belysning kan börja.
Installationsguide
Hur du installerar ditt startpaket
Installera ett startpaket
- Ladda ned appen från App Store eller Google Play Store.
- Öppna Hue-appen. Se till att din telefon är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som Hue Bridge.
- Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din Hue Bridge till appen.
- När din Hue Bridge är ansluten söker appen automatiskt upp dina lampor. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.
- Om det följde med några tillbehör i ditt startpaket kan du enkelt lägga till dessa samtidigt:
Lär dig hur du konfigurerar en Hue Dimmer switch
Behöver du hjälp?
Om du behöver ytterligare hjälp med att ställa in ditt startpaket kan du söka bland våra vanliga frågor eller kontakta Philips Hue Support.
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.