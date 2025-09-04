1. Tillämplighet:

a. Dessa ytterligare villkor för Hue Secure (“Villkor för Hue Secure”) gäller för användning av Philips Hue Secure produkterna, Hue Secure produkterna och Hue Secure tjänsterna, enligt beskrivningen nedan.

b. För att använda Philips Hue Secure produkterna, Hue Secure produkterna och Hue Secure tjänsterna måste du godkänna Villkoren för Hue som innehåller dessa Villkor för Hue Secure ("Avtal för Hue Secure"), det juridiska avtal som ingåtts mellan oss och dig som reglerar din användning av Philips Hue Secure produkterna, Hue Secure produkterna och Hue Secure tjänsterna. Om det förekommer någon inkonsekvens mellan Villkoren för Hue Secure och Villkoren för Hue ska dessa villkor för Hue Secure tjänsterna gälla. Avtalet för Hue Secure innehåller villkor och krav som gäller dig och dina Auktoriserade användare och du är ansvarig för att de efterlevs.

2. Hue Secure produkter och Hue Secure tjänster:

a. Philips Hue Secure produkter, Hue Secure produkter och Hue Secure tjänster består av:

Philips Hue Secure och Hue Secure märkta hårdvaruenheter och sådana Philips Hue produkter och Hue produkter som har identifierats av oss, antingen på förpackningen eller i marknadsföringsmaterial för användning med Hue Secure tjänsterna (“ Hue Secure produkter ”) och

”) och sådana funktioner som ingår i den fria åtkomsten (som hänvisas till i avsnittet 5 nedan), Hue Secure Basic-prenumeration eller Hue Secure Premium-prenumeration och (beroende på ditt val av plan) innehåller funktioner inklusive, men inte begränsat till, en tidslinje med säkerhetsrelevanta händelser i eller utanför ditt hem, möjligheten att aktivera/inaktivera ditt hem, mobila push-meddelanden för säkerhetsrelevanta händelser om konfigurerade, livevideovisning av Philips Hue Secure eller Hue Secure kameror, möjlighet att spela upp inspelningsklipp av upptäckta händelser. Dessutom anpassas vad som utgör en säkerhetsrelevant händelse av dig som ägare (eller en auktoriserad användare) för att till exempel utesluta vissa områden i en kameravy för Philips Hue Secure eller Hue Secure. Vissa funktioner (inklusive utökad lagring av videoklipp) är endast tillgängliga med en extra betald Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-serviceplan. Alla dessa funktioner är tillgängliga via Hue appen. De funktioner som är tillämpliga för dig enligt ditt val av gratis åtkomst eller Hue Secure Basic eller Hue Secure Premium kallas gemensamt för ”Hue Secure tjänster”. Hue Secure tjänsterna är tillgängliga i USA, Kanada, Storbritannien, Irland, Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Italien, Grekland, Spanien, Portugal, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Estland, Ungern, Litauen, Lettland, Polen, Rumänien, Serbien, Slovenien och Slovakien.

b. Du har rätt att använda Hue Secure produkterna och Hue Secure tjänsterna enligt de villkor och krav som anges i Avtalet för Hue Secure.

3. Användarvillkor:

a. Nödvändiga produkter: Hue Secure tjänsterna kräver kompatibla Hue Secure produkter som måste köpas separat av dig och parkopplas med Hue appen och ditt Hue användarkonto. Du förstår och samtycker till att Hue Secure tjänsterna endast fungerar med Hue Secure produkterna och inte är avsedda att användas med några andra produkter. Om du inte längre har rätt att använda Hue Secure produkterna (t.ex. på grund av försäljning), är du skyldig att omedelbart ta bort parkopplingen av sådana Hue Secure produkter.

b. Installation och drift:

Det är ditt ansvar att: skaffa, ställa in och underhålla de tekniska och andra kraven strikt i enlighet med de instruktioner och specifikationer som gjorts tillgängliga av oss till dig; installera, testa och använda dina Hue Secure produkter och Hue Secure tjänster enbart i enlighet med alla tillämpliga varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner som gjorts tillgängliga av oss till dig såväl som tillämpliga federala, statliga och lokala lagar, förordningar och standarder; och byta ut eller ladda batterierna för dina Hue Secure produkter vid behov.

System- och enhetskrav : Hue Secure produkterna och Hue Secure tjänsterna kräver ett Hue Secure användarkonto, ett fungerande Wi-Fi-nätverk i ditt hem som är anslutet till pålitlig internetåtkomst med tillräcklig bandbredd samt en mobil enhet med Hue appen. Andra enheter kan också behövas (som anges av oss) för användning av några eller alla Hue Secure produkter och Hue Secure tjänsterna, till exempel en Philips Hue Bridge. Det är ditt ansvar att se till att du har alla nödvändiga system- och enhetselement och att de är kompatibla och korrekt konfigurerade. Vi kan aktivera Bluetooth på din mobila enhet, utan föregående meddelande men med förbehåll för dina enhetsinställningar, för att underlätta korrekt användning av Hue Secure produkterna och Hue Secure tjänsterna och aktivera vissa funktioner

: Hue Secure produkterna och Hue Secure tjänsterna kräver ett Hue Secure användarkonto, ett fungerande Wi-Fi-nätverk i ditt hem som är anslutet till pålitlig internetåtkomst med tillräcklig bandbredd samt en mobil enhet med Hue appen. Andra enheter kan också behövas (som anges av oss) för användning av några eller alla Hue Secure produkter och Hue Secure tjänsterna, till exempel en Philips Hue Bridge. Det är ditt ansvar att se till att du har alla nödvändiga system- och enhetselement och att de är kompatibla och korrekt konfigurerade. Vi kan aktivera Bluetooth på din mobila enhet, utan föregående meddelande men med förbehåll för dina enhetsinställningar, för att underlätta korrekt användning av Hue Secure produkterna och Hue Secure tjänsterna och aktivera vissa funktioner Vi övervakar inte dina Hue Secure produkter och vi svarar inte på någon information och händelser som tas emot när du använder Hue Secure tjänsterna. Det är enbart upp till dig (eller din Auktoriserade användare) att vidta sådana åtgärder, inklusive att vidarebefordra händelsemeddelanden till dina utsedda kontakter. Vidare är det ditt ansvar att bestämma lämpligt svar på all information och alla händelser du får när du använder Hue Secure produkterna och Hue Secure tjänsterna och du accepterar att du är helt ansvarig för ditt svar och dina utsedda kontakter. Om ditt svar på information och händelser när du använder Hue Secure tjänsten medför kostnader, accepterar du fullt ansvar för dessa kostnader. Om du får meddelande om liv/säkerhet, egendomsrisk, bränder, översvämningar, inbrott, rån, medicinska problem eller andra akuta händelser när du använder Hue Secure tjänsterna, bör du omedelbart kontakta polisen, brandkåren eller lämplig räddningstjänst, då vi inte tillhandahåller några övervaknings- eller räddningstjänster.

Om dina Hue Secure produkter inte är korrekt installerade eller någon av dess sensorer är utanför detektionsområdet eller hindras eller blockeras av väggar, möbler, personlig egendom eller andra föremål, kan du uppleva falska larm eller detekteringsfel.

Du garanterar och intygar att installationen och driften av Hue Secure produkterna utfördes på ett hantverksmässigt sätt och inte gör intrång i tredje parts rättigheter, inklusive andras integritetsrättigheter. Om installationen och driften av Hue Secure produkterna gör intrång i tredje parts rättigheter, är det ditt ansvar att, i förekommande fall, informera och inhämta alla tredje parts samtycke som kan krävas för önskad installation och drift av Hue Secure produkter och användningen av Hue Secure tjänsterna.

I den utsträckning som lagen tillåter, frånsäger vi oss härmed uttryckligen allt ansvar relaterat till installation och drift och/eller användning av Hue Secure produkterna och Hue Secure tjänsterna, inklusive all användning av Hue Secure produkterna i strid med tillämpliga federala, statliga och lokala lagar, förordningar eller standarder.

Hue Secure produkterna och Hue Secure tjänsterna kan uppleva tillfälliga avbrott av säkerhetsskäl, systemfel (inklusive fel på din Wi-Fi-anslutning och otillräcklig bandbredd), tekniska problem, underhåll, testning, reparation, uppdateringar eller andra omständigheter. Även om vi ska sträva efter att säkerställa att användningen av Hue Secure produkterna och Hue Secure tjänsterna är så oavbruten som möjligt inom ramen för dess tekniska och operativa förmåga, ska det inte finnas någon rätt till, och vi garanterar inte oavbruten användning.

Varje ljuddetekteringsfunktion kan endast upptäcka det angivna ljudet (t.ex. en T3-brandvarnare) och är en sekundär åtgärd som inte kan upptäcka förekomsten av faror (t.ex. rök) och bör därför inte ersätta den primära enheten (t.ex. utlöser din primära rökdetektor ett larm baserat på närvaron av rök som sedan kan höras genom ljuddetektering. Ljuddetekteringsfunktionen kan inte säkerställa att brand detekteras på ett tillförlitligt sätt). Det är ditt ansvar att använda din primära enhet för att upptäcka faran och vi är inte ansvariga för eventuella skador som uppstår från eller är förknippade med förekomsten av faror. Användning av varje ljuddetekteringsfunktion är föremål för specificerade krav (inklusive t.ex. avståndet till den primära enheten).

c. Endast för bostäder: Hue Secure produkterna och Hue Secure tjänsterna är endast avsedda för ditt eget, individuella och privata bostadsbruk. Hue Secure produkterna och Hue Secure tjänsterna är inte avsedda för, och vi är inte ansvariga för, någon affärsmässig eller kommersiell användning av Hue Secure produkterna och Hue Secure tjänsterna som inte sker i bostäder.

d. Ingen Tredjepartsövervakning: Hue Secure tjänsterna tillhandahåller ingen tredjepartsövervakning eller några nödåtgärder; och som sådan:

har vi ingen tillgång till varningar eller realtidsbilder;

vi övervakar inga meddelanden och vi kommer inte att meddela eller skicka ut tredje part eller räddningstjänst till ditt hem i händelse av ett meddelande eller en nödsituation; och

vi är inte ansvariga för eventuella förseningar i brottsbekämpning eller responstid från tredje part.

Alla aviseringar om nödsituationer, inklusive livshotande, säkerhets- och akuthändelser, bör skickas av dig till lämplig räddningstjänst. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ATT SÄNDA RÄDDNINGSTJÄNST TILL DITT HEM VID EN NÖDSITUATION ELLER ANNAT.

e. Ingen Eliminering av Händelser:

Hue Secure produkterna och Hue Secure tjänsterna är inte avsedda att, och vi lämnar inga utfästelser eller garantier för att de minskar eller eliminerar förekomster av oönskade händelser, såsom inkräktare, inbrott och/eller rån, och du förstår och samtycker till: att inte förlita dig på Hue Secure produkter och Hue Secure tjänster för att avvärja eller minimera händelser, såsom inbrott och rån, eller deras konsekvenser; och att Hue Secure produkterna och Hue Secure tjänsterna inte kan avvärja eller minimera sådana händelser, eller deras konsekvenser.

Vi lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser om att användningen av Hue Secure produkter eller Hue Secure tjänster kommer att avvärja eller minimera förekomsten av sådana händelser, eller deras konsekvenser och/eller påverka eller öka någon säkerhetsnivå.

Du bekräftar att Hue Secure produkterna och Hue Secure tjänsterna inte är en ersättning för ett tredjepartsövervakat nödmeddelandesystem. Våra system är utvecklade för att leverera aviseringar på ett tillförlitligt sätt och i tid, men vi kan inte och garanterar inte att du kommer att få alla aviseringar i tid.

Du bör skydda dig mot alla risker för förlust med lämpligt försäkringsskydd, och du är ansvarig för att skaffa allt försäkringsskydd som du anser är nödvändigt eller krävs enligt tillämpliga krav.

f. Ditt ansvar att följa lagen:

Sekretess och andra tillämpliga federala, statliga eller lokala lagar, förordningar, regler eller standarder som är tillämpliga i din jurisdiktion kan ålägga dig och din användning av Hue Secure produkterna och Hue Secure tjänsterna och du förstår och samtycker till att du är ensam ansvarig för att följa sådana tillämpliga federala, statliga eller lokala lagar, förordningar, koder eller standarder när du använder Hue Secure produkterna och Hue Secure tjänsterna. Detta inkluderar: efterlevnad avseende inspelning eller delning av video- eller ljudinnehåll, inklusive innehåll som inkluderar tredje part, offentliga utrymmen eller på annat sätt innehåller information om en individs eller individers identitet; efterlevnad som kräver att meddelande ges till eller att samtycke erhålls från tredje part med avseende på din användning av Hue Secure produkter eller Hue Secure tjänster (till exempel lagar eller förordningar som kräver att du visar lämplig skyltning som informerar andra om att ljud-/visuell inspelning sker). Observera att alla klistermärken eller liknande material som kan tolkas som skyltar som levereras med Hue Secure produkter inte tillhandahålls av oss för efterlevnadsändamål och du förblir ensam ansvarig för att säkerställa efterlevnad av tillämplig lagstiftning. säkerställa att Hue Secure produkter med ljud- och videoinspelningsmöjligheter inte riktas mot offentliga områden; och/eller ligger nära ett område där individer kan ha rimliga förväntningar på integritet (som ett badrum eller sovrum). efterlevnad angående krav på att installation av en Hue Secure produkt som gör visuella inspelningar och/eller ljudinspelningar ska installeras i en sådan vinkel att den inte gör några inspelningar utanför din fastighets gräns (inklusive allmänna trottoarer eller vägar). överensstämmelse med alla tillämpliga biometriska integritetslagar och du garanterar härmed att all data som laddats upp under Hue Secure tjänsterna för ansiktsigenkänningsfunktioner har erhållits i enlighet med sådana lagar. överensstämmelse med alla tillämpliga krav på öppenhet eller myndighetsmeddelanden; efterlevnad av tillämpliga lagringsperioder för personuppgifter, inklusive val av lämplig prenumerationsplan i enlighet med dessa; och mer generellt, efterlevnad av tillämplig integritets- och dataskyddslagstiftning.

Vi är inte ansvariga för att du använder Hue Secure tjänster eller några Hue Secure produkter på ett sätt som bryter mot lagen eller kränker en individs rättigheter.

Hue Secure produkterna och Hue Secure tjänsterna är endast för ditt eget, individuella och privata bostadsbruk. Dataskydds- och integritetslagar där du bor kan ålägga dig ett visst ansvar vid användning av Hue Secure produkter och Hue Secure tjänster. För vissa video-, ljud- och ansiktsigenkänningsdata som du samlar in med hjälp av Hue Secure produkter och Hue Secure tjänster (t.ex. video- och ljudsignaler och data) som ägare eller auktoriserad användare är du personuppgiftsansvarig för vissa uppgifter som dessa Hue Secure produkter och Hue Secure tjänster samlar in, och vi behandlar sådana uppgifter, enligt tillämpliga lagar.

Angående de aktiviteter du utför som ägare eller auktoriserad användare som kan kvalificeras som hushållsaktivitet enligt tillämplig lag med avseende på videoinspelning eller streaming och ljudinspelning eller streaming genom att använda Hue Secure produkter och Hue Secure tjänster, behandlar vi dina uppgifter enligt definitionen i EU:s allmänna dataskyddsförordning (förordning (EU) 2016/679).

Där vi behandlar de personuppgifter som du har samlat in från din användning av Hue Secure produkterna och Hue Secure tjänsterna tillämpas Databehandlingsavtalet för Hue Secure (”DPA”). Genom att godkänna användarvillkoren för Hue godkänner du även DPA. Du hittar DPA här: https://www.philips-hue.com/dataprocessingagreement.

g. Om något går fel:

Vi ska sträva efter att säkerställa att användningen av Hue Secure tjänsterna kan ske så oavbrutet som möjligt inom ramen för dess tekniska och operativa förmåga, men vi kan inte lova oavbruten användning. Förutom i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag tillhandahålls Hue Secure tjänsterna ”I BEFINTLIGT SKICK” och på ”ENLIGT TILLGÅNG” och i den maximala omfattning som tillåts av tillämplig lag. VI FRÅNSÄGER OSS ALLA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER ICKE-INTRÅNG, OCH ALLA GARANTIER SOM UPPSTÅR AV HANDEL ELLER ANVÄNDNING. Vi lämnar ingen garanti för att Hue Secure produkter och Hue Secure tjänster uppfyller dina krav eller är tillgängliga på ett oavbrutet, säkert eller felfritt sätt. Vi lämnar inga garantier angående kvaliteten på information eller innehåll som tillhandahålls via Hue Secure tjänster. Vi garanterar inte och frånsäger oss härmed all underförstådd garanti att driften av Hue Secure tjänster är felfri eller oavbruten. Det är inte garanterat att tillgång till eller användning av Hue Secure tjänster inte kan avbrytas eller försämras av underhållsarbete, vidareutveckling eller på annat sätt av störningar.

Om du är en konsument inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) finns konsumentlagstiftning inom EES som ger dig en juridisk garanti som täcker efterlevnadskraven för Hue Secure tjänsterna. Enligt denna garanti är vi ansvariga för all bristande efterlevnad som du upptäcker vid användning av Hue Secure tjänsterna.

Om du upplever några problem med Hue Secure tjänsternas funktioner ber vi dig kontakta oss genom våra kundtjänstkanaler (besök den här länken för att hitta kontaktinformation för din plats: https://www.philips-hue.com/support#contact) och tillhandahåll nödvändig assistans i önskad utsträckning. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att lösa problemet som du har meddelat oss om i enlighet med vår standardprocess, som omfattar (i) inhämtning av den rapporterade incidenten från olika källor, (ii) en bedömning av inverkan med bedömningsverktyg för att avgöra prioritet för incidenten, och (iii) ta fram och implementera en lösning som är lämplig för den specifika prioritering som incidenten tilldelats, vilket kan vara en temporär lösning (t.ex. snabbkorrigering eller tillfällig lösning) eller en framtida Uppdatering (på kort eller lång sikt) (” Supportprocess ”).

”). Om vi inte kan åtgärda defekten i enlighet med vår Supportprocess, har du rätt till följande gottgörelser för din betalda Hue Secure Basic- och Hue Secure Premium-plan (om och i förekommande fall): (i) en proportionell minskning av den tillämpliga prenumerationsavgiften; eller (ii) uppsägning av din prenumerationsplan och en återbetalning av det pro rata-belopp som redan betalats för den period då du upplever bristande funktionalitet och eventuella belopp (om några) som redan har betalats för en framtida period. Vår oförmåga att åtgärda defekten ska omfatta (i) om borttagningen av defekten är omöjlig, (ii) defekten inte åtgärdas på grund av att det är förenat med oproportionerliga kostnader, (iii) en bristande överensstämmelse uppstår trots vårt försök att åtgärda defekten, (iv) defekten är så allvarlig att den omedelbara prissänkningen eller uppsägningen är berättigad, (v) vi vägrar någon kompletterande prestation, eller (vi) det är uppenbart att vi inte (inklusive en försäkran från oss) (inom rimlig tid, eller utan betydande olägenhet för dig) kan avhjälpa defekten.

4. Användarinnehåll:

a. Hue Secure tjänsterna omfattar möjligheten att inhämta och/eller spela in ljud, video, öppna/stänga och rörelsehändelser med tidsstämpel och bilder (text som delmängd) av vissa Hue Secure produkter (”Användarinnehåll”). Ljud, video och bilder (text som delmängd) är inte tillgängliga för oss. Metadata om att det var en händelse vid en viss tidpunkt och klassificeringen av händelsen är kända för oss.

b. Du är ensam ansvarig för allt ditt användarinnehåll, och vi har inget ansvar gentemot dig eller någon annan som använder ditt användarkonto med avseende på något användarinnehåll. Du måste se till att Hue Secure produkterna endast registrerar användarinnehåll där du är auktoriserad. Du får inte överföra något användarinnehåll som genom sitt innehåll, form, design eller på annat sätt bryter mot tillämplig lag eller moral eller gör intrång i tredje parts rättigheter. En överträdelse av något av det föregående är skäl för uppsägning av din rätt att använda eller få tillgång till Hue Secure tjänsterna.

c.. Vi kan inte se användarinnehållet, annat än (i) metadata om att det var en händelse vid en specifik tidpunkt och klassificeringen av händelsen; och (ii) om användarinnehåll laddades ned av dig (endast som Administratör) och delades med oss efter eget gottfinnande (till exempel relaterat till kvalitet och konsumentvård). Vi kan dock komma att avslöja ditt användarinnehåll för brottsbekämpande myndigheter eller en statlig myndighet, om det är en lagstadgad skyldighet att göra det. Du ska i sådana fall samarbeta fullt ut med oss för att följa sådana lagkrav. Se Hue Secure – Förfrågningar om upplysningar https://www.philips-hue.com/en-us/support/legal/product-terms/disclosure-requests.

d. Konsumenter i Kanada: Om ditt hemland är Kanada samtycker du, för att vi ska kunna tillhandahålla Hue Secure tjänsten till dig, härmed till den behandling av användarinnehåll som är nödvändig för att tillhandahålla Hue Secure tjänster. Du samtycker dessutom till att vi anonymiserar dina personuppgifter (en process där det inte längre är möjligt att associera uppgifterna med en enskild registrerad (oavsett om den står för sig själv eller i kombination med andra uppgifter)) för dess användning i våra interna affärsändamål.

5. Funktionstillgång; Avgifter; Betalning:

a. När du aktiverar dina Hue Secure produkter via Hue appen har du rätt till en trettio (30) dagars provperiod (”Provperiod”). När Provperioden är slut har du möjlighet att (via Hue appen):

i. använda vissa funktioner som är tillgängliga utan extra kostnad (”Free Access”), eller

ii. prenumerera på en prenumerationsplan mot en extra avgift. Prenumerationerna finns i två olika planer, nämligen Hue Secure Basic eller Hue Secure Premium. Du kan välja att skaffa en Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-prenumeration som månads- eller årsprenumeration, som fortsätter tills du avslutar prenumerationen. OM DU INTE MEDDELAR OSS FÖRE SLUTET AV DEN DÅ GÄLLANDE PRENUMERATIONSPERIODEN OM ATT DU INTE VILL FORTSÄTTA DIN PRENUMERATION, FÖRSTÅR DU ATT PRENUMERATIONSPLANEN FÖRNYAS AUTOMATISKT OCH DU AUKTORISERAR OSS ATT DEBITERA DEN DÅ GÄLLANDE PRENUMERATIONSAVGIFTEN FÖR VARJE EFTERFÖLJANDE PERIOD, VIA DEN BETALNINGSMETOD DU HAR TILLHANDAHÅLLIT I AKTUELL APPBUTIK.

b. En fullständig beskrivning av funktionerna i Free Access, Hue Secure Basic och Hue Secure Premium tillsammans med tillämpliga avgifter, betalningsvillkor, uppsägningstider är tillgängliga på vår webbplats på https://www.philips-hue.com/securityplans. Prenumerationsavgifter för Hue Secure Basic eller Hue Secure Premium debiteras i förskott, den första dagen av prenumerationsperioden, och kan ske månadsvis eller årligen och betalas av dig via relevant appbutik (antingen Apple eller Google) som du använder (”Din appbutik”) (och följer därför de betalningsmetoder du väljer att använda i Din appbutik och eventuella villkor för detta).

c. När du gör en beställning av Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-prenumerationen skapas en giltig, bindande och verkställbar prenumeration mellan dig och oss och den tillhörande skyldigheten att betala relevanta avgifter enligt tillämplig prenumerationsplan. Om du är en konsument i EES samtycker du uttryckligen till att vi tillhandahåller dig tjänsterna under den relevanta prenumerationen omedelbart efter ditt köp och att du förlorar din ångerrätt.

d. Om vi inte tar emot din betalning via App Store förbehåller vi oss rätten att avbryta din prenumeration och du har endast rätt att använda Free Access.

e. Avgifterna vid tidpunkten för prenumerationen på en Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-prenumeration ska gälla för den relevanta perioden som du betalade för (till exempel om årligen är de tillämpliga för den specifika årsperioden och om månadsvis är de tillämpliga för den specifika månaden). Alla avgifter inkluderar mervärdesskatt om tillämpligt i din jurisdiktion.

f. Vi kan uppdatera Free Access, Hue Secure Basic och/eller Hue Secure Premium genom att introducera nya funktioner, ändra eller avbryta (tillfälligt eller permanent) någon funktion eller komponent därav eller införa begränsningar för vissa funktioner och/eller ändra tillämpliga avgifter, betalningsvillkor, perioder för meddelande eller andra villkor. Någon av dessa uppdateringar och ändringar refererar vi till som en ”Planuppdatering”. Vi meddelar dig om en Planuppdatering (antingen via e-post eller i Hue appen) och under prenumerationsperioden då vi redan har tagit emot din betalning för en sådan prenumerationsplan kommer alla planuppdateringar att vara tillgängliga för dig för återstoden av perioden som du betalade för. Om du till exempel har en årsprenumeration och vi gör ytterligare funktioner tillgängliga under den relevanta årsperioden som du redan betalat för, skulle sådana funktioner vara tillgängliga för användning till den avgift som redan betalats för denna period (så vi kommer inte att debitera dig ytterligare för sådana tillagda funktioner). Om du inte vill fortsätta med din Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-plan på grund av en Planuppdatering kan du säga upp en sådan prenumeration i enlighet med gällande uppsägningstid. Du har rätt att avsluta din Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-plan om Planuppdateringen negativt påverkar din tillgång till eller användning av respektive plan, såvida inte en sådan negativ påverkan endast är liten. I så fall har du rätt att säga upp din Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-plan utan kostnad inom 30 (trettio) dagar efter (i) mottagandet av informationen om planuppdateringen eller (ii) tidpunkten då planuppdateringen trädde i kraft, beroende på vilket som är senare.

6. Skadeersättning: AVTALET FÖR HUE SECURE ÄR ENDAST AVSETT TILL DIN FÖRDEL. DÄRFÖR SAMTYCKER DU TILL ATT I STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG ATT HÅLLA OSS SKADESLÖSA, FÖRSVARA OCH FRIGÖRA OSS FRÅN OCH MOT (I) ALLA ANSPRÅK, ÅTGÄRDER, STÄMNINGAR OCH ANDRA JURIDISKA ÅTGÄRDER SOM VIDTAS AV NÅGON TREDJE PART MOT OSS SOM UPPSTÅR UR ELLER I FÖRHÅLLANDE TILL DIN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV APPEN PÅ SÄTT SOM BRYTER MOT ANVÄNDNINGSRÄTTEN ELLER DETTA AVTAL FÖR HUE SECURE, HUE SECURE-PRODUKTER OCH/ELLER HUE SECURE-TJÄNSTER (EN ”ÅTGÄRD FRÅN TREDJE PART”), OCH (II) ALLA EVENTUELLA RELATERADE FÖRLUSTER, SKADESTÅND, FÖRLIKNINGAR OCH DOMAR (INKLUSIVE BETALNING AV JURISTARVODEN OCH KOSTNADER SOM UPPSTÅR AV, BEDÖMS ELLER GRUNDAS MOT, ELLER GÖRS AV OSS, SAMSUNG OCH/ELLER VÅRA TJÄNSTELEVERANTÖRER I RELATION TILL ELLER TILL FÖLJD AV NÅGON SÅDAN ÅTGÄRD FRÅN TREDJE PART (”FÖRLUSTER RELATERADE TILL TREDJE PART”), ÄVEN OM SÅDAN ÅTGÄRD FRÅN TREDJE PART OCH FÖRLUSTER RELATERADE TILL TREDJE PART UPPSTÅR TILL FÖLJD AV UNDERLÅTELSE AV NÅGOT SLAG ELLER I NÅGON GRAD FRÅN VÅR SIDA, BROTT MOT AVTAL ELLER GARANTI ELLER VILLKOR, STRIKT ANSVAR, UNDERLÅTELSE ATT FÖLJA GÄLLANDE LAG ELLER ANNAT FEL. INGENTING HÄRI SKA TOLKAS SOM ATT ERSÄTTNING KRÄVS SOM SKULLE GÖRA DET HÄR AVSNITTET, HELT ELLER DELVIS, OGILTIGT OCH/ELLER OMÖJLIGT ATT GENOMDRIVA ENLIGT GÄLLANDE LAG. DENNA SKYLDIGHET OM SKADESLÖSHET SKA INTE GÄLLA FÖR EVENTUELLA MEDVETNA, GODTYCKLIGA, AVSIKTLIGA ELLER VÅRDSLÖSA BETEENDEN FRÅN VÅR SIDA, ELLER GROV VÅRDSLÖSHET FRÅN VÅR SIDA I DE DELSTATER/PROVINSER/LÄNDER SOM INTE TILLÅTER ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR GROV VÅRDSLÖSHET. ”TREDJE PART” DEFINIERAS HÄRI SOM ATT DET OMFATTAR ALLA PERSONER ELLER ENHETER SOM INTE ÄR EN PART I AVTALET FÖR HUE SECURE, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, MAKE/MAKA, FAMILJEMEDLEM, GÄST, HYRESGÄST, MEDARBETARE ELLER FÖRSÄKRINGSBOLAG.

7. Ansvar:

a. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, SKA VI HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA, STRAFFSKADOR, FLERA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE JURISTKOSTNADER) ELLER BORTFALL AV INTÄKTER SOM FÖLJD AV HUE SECURE-TJÄNSTER ÄVEN OM VI HAR MEDDELATS MÖJLIGHETEN FÖR SÅDAN SKADA. TILLÄMPLIG LAG KANSKE INTE TILLÅTER BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG AV ANSVAR ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. VÅRT TOTALA ANSVAR MOT DIG FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH ÅTGÄRDER SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER (VARE SIG I AVTAL, SKADESTÅND ELLER PÅ ANNAT SÄTT) ÖVERSKRIDA DET BELOPP SOM DU BETALADE, OM NÅGOT, FÖR HUE SECURE-TJÄNSTERNA IFRÅGA UNDER DE SENASTE TOLV (12) MÅNADERNA. DENNA BEGRÄNSNING ÄR KUMULATIV OCH KOMMER INTE ATT ÖKA I HÄNDELSE AV MER ÄN EN INCIDENT ELLER ETT ANSPRÅK. SIGNIFY FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR AV NÅGOT SLAG FÖR VÅRA LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG KOMMER VI INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ATT VARA ANSVARIGA PÅ NÅGOT SÄTT FÖR NÅGOT INNEHÅLL (INKLUSIVE NÅGOT ANVÄNDARINNEHÅLL), INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, NÅGRA FEL ELLER UTELÄMNANDE AV NÅGOT SLAG, ELLER NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅTT I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV ELLER EXPONERING FÖR NÅGOT INNEHÅLL SOM SÄNTS ELLER PÅ ANNAT SÄTT GJORTS TILLGÄNGLIGT VIA HUE SECURE-TJÄNSTERNA.

b. DU ANVÄNDER HUE SECURE-TJÄNSTERNA PÅ EGEN RISK. DU ANVÄNDER HUE SECURE-TJÄNSTERNA PÅ EGEN RISK. DU HAR EGET ANSVAR FÖR ADEKVAT SKYDD OCH SÄKERHETSKOPIERING AV DITT ANVÄNDARINNEHÅLL I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING A HUE SECURE-TJÄNSTERNA, OCH DU GODKÄNNER ATT HÅLLA OSS FRIA FRÅN, OCH DU FÖRBINDER DIG ATT INTE STÄMMA OSS FÖR, NÅGRA ANSPRÅK BASERADE PÅ DIN ANVÄNDNING AV HUE SECURE-TJÄNSTER, INKLUSIVE ANSVAR FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER ANVÄNDARINNEHÅLL.

8. Villkor; Uppsägning:

a. Giltighetstid: Avtalet för Hue Secure börjar gälla vid din första användning av en Hue Secure produkt eller Hue Secure tjänster och slutar gälla vid verkställandet av en uppsägning från vår eller din sida.

b. Avtalets upphörande:

Du kan säga upp din betalda Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-plan när som helst i enlighet med relevanta aviseringsperioder för din Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-plan.

Rätten att säga upp på saklig grund förblir opåverkad för både oss och dig.

Om inte uppsägning sker enligt ovan är bestämmelserna i Avtalet för Hue Secure tillämpliga så länge du använder någon Hue Secure produkt.

c. Konsekvenser av uppsägning: Vid uppsägning av din Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-plan raderas allt användarinnehåll som lagras genom oss för din räkning utanför den nya lagringsperioden. Vid radering av ditt Hue konto anonymiseras alla händelsemetadata och konfigurationsdata och användarinnehåll raderas.

9. Villkor som gäller för vissa länder. Det här avsnittet 9 anger villkor som gäller boende i vissa länder. Om det förekommer några skillnader mellan det här avsnittet 9 och bestämmelse(r) i Avtalet för Hue Secure utöver detta avsnitt 9 ska detta avsnitt 9 äga tolkningsföreträde.



a. Avsnitt 3g (punkt 4):

i. följande mening ska läggas till om du har din bostad i Tjeckien När det gäller eventuella defekter har du rätt till de rättigheter som anges i civillagen.

ii. följande mening ska läggas till om du har din bostad i Ungern: Du ska ha rätt till de rättigheter som anges i statsrådets förordning 373/2021 (VI.30.) och civillagen, som ska gälla tillsammans.

b. Avsnitt 5d:

i. ska helt ersättas av följande, om din bostad är i Polen: Om vi inte tar emot din betalning via App Store, förbehåller vi oss rätten att avbryta din prenumeration inom sextio (60) dagar efter din beställning och du har endast rätt att använda Free Access.

c. Avsnitt 6:

i. ska helt ersättas av följande om du har din bostad i Österrike, Belgien, Kroatien, Tjeckien, Tyskland, Grekland, Italien, Ungern, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Sverige, Schweiz: Du är ansvarig för försummelse i förhållande till Avtalet för Hue Secure i enlighet med gällande lagstiftning.

d. Avsnitt 7:

i. ska ersättas helt av följande om din bostad är i Österrike eller Tyskland: Eventuella anspråk om skadestånd utesluts. Uteslutande av detta ansvar ska inte gälla såtillvida vi är underställda obligatoriskt ansvar, t.ex. enligt produktansvarslagen (”Produkthaftungsgesetz”) i händelse av uppsåt, grov vårdslöshet, dödsfall, kroppsskador eller skador på hälsa, eller brott mot väsentliga avtalsmässiga skyldigheter (”wesentliche Vertragsverletzungen”). Utöver fall som styrs av produktansvarslagen, grov vårdslöshet, uppsåt, dödsfall, kroppsskador eller skador på hälsa, ska dock ansvar för brott mot väsentliga avtalsmässiga skyldigheter begränsas till förutsebart skadestånd som är typiskt för det avtalsmässiga förhållandet.

ii. ska helt ersättas av följande om du har din bostad i Belgien, Kroatien, Tjeckien, Grekland, Italien, Ungern, Luxemburg, Nederländerna, Sverige, Schweiz, Storbritannien: Alla eventuella skadeståndsanspråk är uteslutna i den utsträckning som lagen tillåter. Denna uteslutning av ansvar gäller inte för något annat ansvar som inte kan uteslutas enligt lag, t.ex. orsakande av skada eller ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vår försummelse.

iii. ska strykas helt om din bostad är i Polen, Rumänien, Spanien.

e. Avsnitt 8c:

i. följande mening ska läggas till om du har din bostad i Tjeckien: Detta avsnitt gäller i den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

f. Om du har din bostad i Rumänien ska följande ytterligare avsnitt gälla: Du samtycker till att Avtalet för Hue Secure inte innehåller några ovanliga (standard) klausuler som uttryckligen definieras under den rumänska lagen. Du samtycker oåterkalleligt och accepterar, från och med godkännandet av Avtalet för Hue Secure, alla klausuler som anges däri, särskilt (men inte begränsat till) följande avsnitt: 3.b-e, 3.f 1:a punkten 2:a artikeln, 3.f 2:a punkten, 4.b och 6.

g. Om du har din bostad i Kanada (förutom provinsen Quebec):

avsnitt 9 i Villkoren för Hue med avseende på Avtalet för Hue Secure ersätts helt av:

TVISTLÖSNING GENOM BINDANDE SKILJEDOM; AVSTÅENDE AV GRUPPTALAN.

Detta avsnitt ska gälla om ditt (i) land där du är bosatt eller etablerat är i Kanada (förutom provinsen Quebec); eller (ii) ditt land där du bor eller är etablerad inte är i Kanada (förutom provinsen Quebec), men du lägger fram anspråk mot oss i Kanada (förutom provinsen Quebec).

a. I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG OCH EXKLUSIVE ENSKILDA INVÅNARE I PROVINSEN QUEBEC AVTALET FÖR HUE SECURE REGLERAS AV LAGAR I ONTARIO-PROVINSEN. UTAN ATT GE EFFEKT PÅ DESS VAL ELLER LAGSTIFTNING; OCH (II) DU OCH VI GODKÄNNER ATT AVSÄGA RÄTTIGHETER TILL ATT DRIVA TVISTER OM ANSPRÅK I EN DOMSTOL ELLER INFÖR EN JURY, ELLER ATT DELTA I EN GRUPPTALAN ELLER REPRESENTATIV ÅTGÄRD AVSEENDE ETT ANSPRÅK. ANDRA RÄTTIGHETER SOM DU SKULLE HA OM DU GÅR TILL DOMSTOL KANSKE INTE ÄR TILLGÄNGLIGA ELLER KAN VARA BEGRÄNSADE I EN SKILJENÄMND.

EVENTUELLA ANSPRÅK, TVISTER ELLER KONTROVERSER (VARE SIG I KONTRAKT, SKADESTÅND ELLER PÅ ANNAT SÄTT, OAVSETT REDAN EXISTERANDE, NUVARANDE ELLER FRAMTIDA, OCH INKLUSIVE LAGSTADGAT, KONSUMENTSKYDD, ALLMÄN LAGSTIFTNING, UPPSÅTLIG HANDLING, FÖRELÄGGANDE OCH RÄTTVISEANSPRÅK) MELLAN DIG OCH OSS SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER RELATERAR TILL AVTALET FÖR HUE SECURE OCH/ELLER HUE SECURE-TJÄNSTER LÖSES EXKLUSIVT OCH SLUTGILTIGT GENOM BINDANDE SKILJEDOM.

DET FINNS INGEN DOMARE ELLER JURY I EN SKILJENÄMND, OCH DOMSTOLENS PRÖVNING AV EN SKILJEDOM ÄR BEGRÄNSAD. SKILJEMANNEN MÅSTE FÖLJA DETTA AVTAL FÖR HUE SECURE OCH KAN UTDÖMA SAMMA SKADESTÅND OCH ERSÄTTNING SOM EN DOMSTOL (INKLUSIVE ADVOKATKOSTNADER).

b. För alla tvister, oavsett om de drivs i domstol eller genom skiljedom, måste du först ge oss en möjlighet att lösa ditt anspråk genom att skicka en skriftlig beskrivning av anspråket till adressen i avsnitt (h). Du och vi kommer överens om att förhandla om anspråket i god tro. Om du och vi inte kan lösa anspråket inom sextio (60) dagar efter att vi mottagit denna anspråksbeskrivning och om du i god tro har ansträngt dig för att lösa anspråket direkt med oss under den tiden, kan du driva anspråket i skiljedom.

c. SKILJEDOMSREGLER OCH FORUM. Skiljeförfarandet styrs av den inhemska skiljedomslagen i den provins där du bor och ADR Institute of Canada, Inc.:s skiljedomsregler (https://adric.ca/rules-codes/arbrules/) (“ADRIC-reglerna”) som tillämpligt, i alla avseenden om inte annat uttryckligen överenskommits häri. Skiljedomskrav ska lämnas in till ADR Institute of Canada, Inc. (“ADRIC”) och måste innehålla: (1) namn, telefonnummer, postadress och e-postadress till den part som söker skiljedom; (2) En redogörelse för de rättsliga anspråk som görs gällande och de faktiska grunderna för dessa anspråk; (3) en beskrivning av den sökta åtgärden och en korrekt, i god tro beräkning av beloppet i tvist (en begäran om föreläggande eller advokatarvoden ska inte räknas vid beräkningen av det tvistiga beloppet såvida inte ett sådant föreläggande kräver betalningen av pengar); och (4) underskrift av den part som söker skiljedom. Ditt krav på skiljeförfarande måste också levereras till Signifys juridiska avdelning på Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Canada L6C 2S3.

Utan hinder av motsatsen i ADRIC-reglerna ska skiljeförfarandet prövas av en enda skiljeman (vald i enlighet med ADRIC-reglerna), som ska vara advokat eller tidigare domare. Säte för skiljeförfarandet ska vara huvudstaden i provinsen för din primära bostad från och med ikraftträdandet av detta Avtal för Hue Secure. På din begäran kan dock skiljedomsförhandlingen äga rum på en plats som ligger inom 45 kilometer från din primära bostad från och med ikraftträdandet av detta Avtal för Hue Secure. Parterna är överens om att skiljeförfarandet kan fortgå virtuellt, och skiljemannen har rätt att beställa ett virtuellt skiljeförfarande på begäran av endera parten. Om ADRIC inte är tillgängligt för skiljedom, väljer parterna ömsesidigt ett alternativt skiljedomsforum.

d. SKILJEMANNENS BEFOGENHETER – Skiljemannen kommer att ha exklusiv behörighet att lösa eventuella tvister som rör förlikning och/eller verkställbarhet av denna skiljedomsbestämmelse, inklusive eventuella invändningar om samvetslöshet eller någon annan anmärkning om att skiljedomsbestämmelsen eller detta Avtal för Hue Secure är olagligt, ogiltigförklarat eller på annat sätt ogiltigt. Skiljemannen har befogenhet att bevilja vilken åtgärd som helst som är tillgänglig i domstol enligt lag eller i rättvisa. Varje avgörande från skiljemannen är slutgiltigt och bindande för var och en av parterna och kan läggas in som en dom i valfri domstol med behörig jurisdiktion.

e. ADVOKATAVGIFTER OCH KOSTNADER. Du och vi är överens om att vi kommer att vara ansvariga för betalning av saldot av eventuell initial inlämningsavgift enligt ADRIC-reglerna som överstiger $200 för anspråk på $75 000 eller mindre. Du kan vara berättigad att ansöka om utbetalning av advokatarvoden och utlägg om du vinner med skiljeförfarande, i den utsträckning som anges i tillämplig lag och ADRIC-reglerna. Såvida inte skiljemannen fastställer att ditt krav var oseriöst eller inlämnat i syfte att trakassera, samtycker vi till att vi inte kommer att söka, och avsäger oss härmed alla rättigheter vi kan ha enligt tillämplig lag eller ADRIC-reglerna, att få tillbaka advokatarvoden och utgifter om vi vinner med skiljedom.

f. AVSÄGANDE AV GRUPPTALAN. I DEN STÖRSTA OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, OCH EXKLUSIVE ENSKILDA INVÅNARE I PROVINSEN QUEBEC, är parterna överens om att de båda ger upp rätten till en juryrättegång och att var och en får väcka anspråk mot den andra endast på individuell basis, och inte som kärande eller gruppmedlem i någon påstådd grupptalan. SKILJEDOM ELLER ANSPRÅK MED GRUPPTALAN ÄR INTE TILLÅTNA. DU OCH VI KOMMER ÖVERENS OM ATT EVENTUELLA FÖRFARANDEN, OAVSETT I SKILJEMÅL ELLER DOMSTOL, ENDAST KOMMER ATT SKE INDIVIDUELLT OCH INTE SOM GRUPPTALAN, MASSTALAN ELLER REPRESENTATIV ÅTGÄRD ELLER SOM MEDLEM I EN GRUPP, KONSOLIDERAD ELLER REPRESENTATIV ÅTGÄRD. Skiljenämnden får inte konsolidera mer än en persons anspråk och får inte på annat sätt leda någon form av företrädare eller gruppförfarande. Skiljenämnden har ingen befogenhet att överväga verkställigheten av detta avstående av grupptalan från skiljeförfarande och varje invändning mot avståendet från grupptalan kan endast tas upp i en domstol med behörig jurisdiktion.

Om någon bestämmelse i detta skiljedomsavtal inte kan verkställas, kommer den icke verkställbara bestämmelsen att upphävas och de återstående skiljedomsvillkoren kommer att verkställas.

g. UNDANTAG FÖR SKILJEDOM. Utan hinder av det föregående behåller varje part rätten att få en tvist prövad i domstol för mindre tvister under förutsättning att tvisten faller inom den domstolens behörighetsgränser och på annat sätt kvalificerar sig för den domstolen, söker individualiserad ersättning, och så länge anspråk kvarstår i den domstolen och inte tas bort eller överklagas till en domstol med allmän jurisdiktion.

Utan hinder av något som talar emot detta avsnitt, hindrar ingenting i detta avsnitt dig från att göra en anmälan eller lämna in ett anspråk, ansökan eller anklagelse till någon tillämplig statlig eller administrativ myndighet eller domstol, eller från att söka ersättning enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning om och i den utsträckning villkoren i tillämplig lagstiftning berättigar dig att göra det och utesluter exklusiv användning av skiljeförfarande före tvist. Det här avsnittet hindrar inte heller federala, provinsiella eller lokala administrativa myndigheter från att pröva anspråk och tilldela ersättning baserat på dessa anspråk om och i den utsträckning villkoren i tillämplig lagstiftning utesluter exklusivt tillgripande av skiljedom före tvist. Ingenting i det här avsnittet hindrar eller ursäktar en part från att uppfylla några prejudikatvillkor och/eller uttömma administrativa åtgärder enligt tillämplig lagstiftning innan de meddelar begäran om skiljeförfarande. Tvister mellan parterna som kanske inte är föremål för skiljeförfarande före tvist, inklusive enligt tillämplig lagstiftning, är undantagna från att omfattas av detta avsnitt.

h. OPT-OUT: Trots ovanstående kan du välja att driva ditt anspråk i domstol om du väljer bort detta avsnitt 9 inom trettio dagar från det datum då du först accepterade Avtalet för Hue Secure via vår app. Du kan välja bort det på Canada Arbitration Opt-Out (onetrust.com) eller genom att skicka ett skriftligt meddelande till oss med ditt förnamn, efternamn och den e-postadress du kan ha använt för att skicka information på vår webbplats och/eller app på:

Signify Canada Ltd.

Attn: Legal Department – Hue Secure Subscription Arbitration Opt-Out

281 Hillmount Rd

Markham, ON Kanada L6C 2S3

i. Om du väljer bort denna sektion eller om detta avsnitt 9 visar sig vara omöjlig att verkställa eller om den inte gäller dig, kommer hela detta avsnitt 9 att vara ogiltigt och i så fall underkastar du dig härmed oåterkalleligen den personliga och exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i provinsen Ontario för att lösa eventuella rättegångar eller domstolsförfaranden som tillåts enligt detta avsnitt. Om någon del av detta avsnitt bedöms vara olagligt, ogiltig eller omöjlig att verkställa av någon skiljedomare eller domstol med behörig jurisdiktion, kommer detta avsnitt som helhet inte att anses vara olagligt, ogiltigt eller omöjligt att verkställa, utan endast den del av detta avsnitt som är olagligt, ogiltigt eller ej verkställbara kommer att strykas från detta avsnitt.

h. Om du bor i USA:

avsnitt 9 i Villkoren för Hue med avseende på Avtalet för Hue Secure ersätts helt av:

TVISTLÖSNING GENOM BINDANDE SKILJEDOM; AVSTÅENDE AV GRUPPTALAN. Detta avsnitt 9 ska gälla om ditt (i) land där du är bosatt eller etablerat är i USA; eller (ii) ditt land där du är bosatt eller etablerat inte är i USA, men du gör anspråk mot oss i USA.

a. AVTALET FÖR HUE SECURE REGLERAS AV LAGEN I STATEN NEW JERSEY, UTAN ATT GÄLLA DESS VAL ELLER BESTÄMMELSER OM LAGVALSREGLER; OCH (II) DU OCH VI GODKÄNNER ATT AVSÄGA OSS RÄTTIGHETER ATT DRIVA TVISTER OM ANSPRÅK I EN DOMSTOL ELLER INFÖR EN JURY, ELLER ATT DELTA I EN GRUPPTALAN ELLER REPRESENTATIV ÅTGÄRD AVSEENDE ETT ANSPRÅK. ANDRA RÄTTIGHETER SOM DU SKULLE HA OM DU GÅR TILL DOMSTOL KANSKE INTE ÄR TILLGÄNGLIGA ELLER KAN VARA BEGRÄNSADE I EN SKILJENÄMND. ANDRA RÄTTIGHETER SOM DU SKULLE HA OM DU GÅR TILL DOMSTOL KANSKE INTE ÄR TILLGÄNGLIGA ELLER KAN VARA BEGRÄNSADE I EN SKILJENÄMND.

EVENTUELLA ANSPRÅK, TVISTER ELLER KONTROVERSER (VARE SIG I KONTRAKT, SKADESTÅND ELLER PÅ ANNAT SÄTT, OAVSETT REDAN EXISTERANDE, NUVARANDE ELLER FRAMTIDA, OCH INKLUSIVE LAGSTADGAT, KONSUMENTSKYDD, ALLMÄN LAGSTIFTNING, UPPSÅTLIG HANDLING, FÖRELÄGGANDE OCH RÄTTVISEANSPRÅK) MELLAN DIG OCH OSS SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER RELATERAR TILL AVTALET FÖR HUE SECURE OCH/ELLER HUE SECURE-TJÄNSTER LÖSES EXKLUSIVT OCH SLUTGILTIGT GENOM BINDANDE SKILJEDOM.

DET FINNS INGEN DOMARE ELLER JURY I EN SKILJENÄMND, OCH DOMSTOLENS PRÖVNING AV EN SKILJEDOM ÄR BEGRÄNSAD. SKILJEMANNEN MÅSTE FÖLJA DETTA AVTAL FÖR HUE SECURE OCH KAN UTDÖMA SAMMA SKADESTÅND OCH ERSÄTTNING SOM EN DOMSTOL (INKLUSIVE ADVOKATKOSTNADER).

b. För alla tvister, oavsett om de drivs i domstol eller skiljenämnd, måste du först ge oss en möjlighet att lösa ditt anspråk genom att skicka en skriftlig beskrivning av anspråket till Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807, med en kopia av Signifys juridiska avdelning på samma adress. Du och vi är överens om att förhandla om anspråket i god tro. Om du och vi inte kan lösa anspråket inom sextio (60) dagar efter att vi mottagit denna anspråksbeskrivning och om du i god tro har ansträngt dig för att lösa anspråket direkt med oss under den tiden, kan du driva anspråket i skiljenämnd.

c. Skiljeförfarandet administreras av American Arbitration Association ("AAA") i enlighet med reglerna för skiljedomsförfarande för konsumenter och de kompletterande förfarandena för konsumentrelaterade tvister (”AAA-reglerna”) som då gäller, utom när de ändras av detta avsnitt 9. (AAA-reglerna finns tillgängliga på adr.org). Särskilt ger reglerna för konsumentskiljedom:

• anspråk ska skickas in med AAA online (www.adr.org);

• skiljemän måste vara neutrala och ingen part får ensidigt välja en skiljeman;

• skiljemän måste avslöja eventuell partiskhet, intresse för resultatet av skiljeförfarandet eller relation med någon part;

• parterna behåller rätten att söka ersättning i domstol för mindre tvister för vissa anspråk, efter eget val;

• initial anmälningsavgift för konsumenten är begränsad till $200;

• konsumenten får välja plats för förhandlingen och kan välja att delta live, via telefon, videokonferens eller, för anspråk under $25 000, genom att skicka in dokument;

• skiljenämnden kan bevilja varje gottgörelse som parterna kunde ha fått i domstol för att lösa partens individuella anspråk.

Skiljeförfarandet genomförs inför en enda neutral skiljedomare som ska vara placerad på eller nära den plats där skiljeförfarandet kommer att äga rum. Skiljeförfarandet genomförs på en plats som är rimligen lämplig för dig. Skiljemannen har exklusiv behörighet att lösa eventuella tvister som rör skiljedom och/eller verkställbarhet av denna skiljedomsbestämmelse, inklusive eventuella invändningar om samvetslöshet eller någon annan anmärkning om att skiljedomsbestämmelsen eller detta Avtal för Hue Secure är olagligt, ogiltigförklarat eller på annat sätt ogiltigt. Skiljemannen har befogenhet att bevilja vilken åtgärd som helst som är tillgänglig i domstol enligt lag eller i rättvisa. Varje avgörande från skiljemannen är slutgiltigt och bindande för var och en av parterna och kan läggas in som en dom i valfri domstol med behörig jurisdiktion.

d. MODIFIERING AV AAA-REGLER – ADVOKATAVGIFTER OCH KOSTNADER.. Du och vi är överens om att vi kommer att vara ansvariga för betalning av saldot av eventuell initial inlämningsavgift enligt AAA-reglerna som överstiger $200 för anspråk på $75 000 eller mindre. Du kan vara berättigad att ansöka om utbetalning av advokatarvoden och utlägg om du vinner med skiljeförfarande, i den utsträckning som anges i tillämplig lag och AAA-reglerna. Såvida inte skiljemannen fastställer att ditt krav var oseriöst eller inlämnat i syfte att trakassera, samtycker vi till att vi inte kommer att söka, och avsäger oss härmed alla rättigheter vi kan ha enligt tillämplig lag eller AAA-reglerna, att få tillbaka advokatarvoden och utgifter om vi vinner med skiljedom.

e. AVSÄGANDE AV GRUPPTALAN. Parterna är överens om att de båda ger upp rätten till en juryrättegång och att var och en får väcka anspråk mot den andra endast på individuell basis, och inte som kärande eller gruppmedlem i någon påstådd grupptalan. SKILJEDOM ELLER ANSPRÅK MED GRUPPTALAN ÄR INTE TILLÅTNA. DU OCH VI KOMMER ÖVERENS OM ATT EVENTUELLA FÖRFARANDEN, OAVSETT I SKILJEMÅL ELLER DOMSTOL, ENDAST KOMMER ATT SKE INDIVIDUELLT OCH INTE SOM GRUPPTALAN, MASSTALAN ELLER REPRESENTATIV ÅTGÄRD ELLER SOM MEDLEM I EN GRUPP, KONSOLIDERAD ELLER REPRESENTATIV ÅTGÄRD. Skiljenämnden får inte konsolidera mer än en persons anspråk och får inte på annat sätt leda någon form av företrädare eller gruppförfarande. Skiljenämnden har ingen befogenhet att överväga verkställigheten av detta avstående av grupptalan från skiljeförfarande och varje invändning mot avståendet från grupptalan kan endast tas upp i en domstol med behörig jurisdiktion.

Om någon bestämmelse i detta skiljedomsavtal inte kan verkställas, kommer den icke verkställbara bestämmelsen att upphävas och de återstående skiljedomsvillkoren kommer att verkställas.

f. Rätten till skiljeförfarande enligt detta Avtal för Hue Secure skyddas av, och alla skiljeförfaranden kommer också att regleras av, Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §§ 1 och följande). Båda parter är överens om att parternas förhållande innefattar handel mellan stater. Dom över den sålunda meddelade domen kan föras in i en domstol som har jurisdiktion, eller så kan ansökan göras till en sådan domstol om rättsligt godkännande av en dom och ett verkställighetsbeslut, allt efter omständigheterna.

UNDANTAG FÖR SKILJEDOM. Utan hinder av det föregående behåller varje part rätten att få en tvist prövad i domstol för mindre tvister under förutsättning att tvisten faller inom den domstolens behörighetsgränser och på annat sätt kvalificerar sig för den domstolen, söker individualiserad ersättning, och så länge anspråk kvarstår i den domstolen och inte tas bort eller överklagas till en domstol med allmän jurisdiktion.

version September 2025 - tillämplig från App 5