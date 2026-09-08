Hue Bridge Pro bygger på de centrale styrker fra den originale Bridge, samtidig med at den udvider mulighederne bag kulisserne. Forbedringerne fokuserer på, hvor mange enheder systemet kan håndtere, hvor pålideligt kommunikationen foregår, og hvor godt alting fungerer sammen, efterhånden som din opsætning udvides.
Nøglefunktioner i næste generation af Hue Bridge Pro inkluderer:
- Dedikeret højtydende chip
Udstyret med en kraftigere processor, der kan køre komplekse algoritmer og AI-baserede funktioner, hvilket gør hubben hurtigere og mere responsiv end tidligere Bridge-generationer.
- Indbygget AI-integration
Understøtter intelligensdrevne funktioner direkte på hubben, hvilket muliggør avanceret automatisering, kontekstbaseret adfærd og beslutningstagning på systemniveau uden udelukkende at være afhængig af cloud-processer.
- MotionAware™-teknologi
Konverterer dit Hue-belysningssystem til et bevægelsesbevidst netværk, så smarte pærer selv kan deltage i bevægelsesregistrering og registrering af tilstedeværelse, ud over traditionelle bevægelsessensorer.
- Belysning og sikkerhed i samspil
Muliggør brug af Hue-lys og sikkerhedsfunktioner samtidig og understøtter situationer, hvor belysningen automatisk reagerer på registreret bevægelse for at øge tryghed og opmærksomhed.
- Hurtigere systemydelse og skalerbarhed
Designet til at håndtere større, mere komplekse Hue-opsætninger med forbedret hastighed, stabilitet og responsivitet på tværs af lys, tilbehør og automatiseringer.
I stedet for at introducere nye funktioner, du skal lære, arbejder næste generation af Bridge Pro stille i baggrunden – hvilket gør alt mere pålideligt, efterhånden som dit system bliver mere sofistikeret.