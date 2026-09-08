Nye Hue Bridge Pro og Philips Hue Bridge kontrolsystemer til intelligent hjem belysning.

Hue Bridge købsvejledning: valg af den rigtige opsætning

13.02.2026

Smart belysning starter ofte med et simpelt spørgsmål: Skal jeg bruge en Hue Bridge, eller er Bluetooth tilstrækkeligt? Hvis du udforsker Philips Hue for første gang – eller planlægger at udvide ud over et enkelt rum – hjælper denne Hue Bridge-købsguide dig med at forstå, hvad Bridge gør, hvilke funktioner den giver adgang til, og hvordan den sammenlignes med andre løsninger til lysstyring.

I stedet for kun at fokusere på tekniske detaljer ser denne guide på praktiske scenarier: daglige rutiner, voksende husstande og fleksibilitet på lang sigt. Målet er at hjælpe dig med at vælge trygt, uanset om du starter småt eller bygger et forbundet hjem, der udvikler sig over tid.

Hvad er en Hue Bridge, og hvad gør den

Hue Bridge er det centrale knudepunkt i et Philips Hue smart belysningssystem. Den forbinder dine lys og tilbehør via Zigbee – et dedikeret netværk med lavt strømforbrug, designet specifikt til smart-enheder – i stedet for udelukkende at være afhængig af Wi-Fi eller Bluetooth.

Denne tilgang holder dit belysningssystem hurtigt og pålideligt, selv når hjemmets Wi-Fi er belastet. Med en Hue Bridge fungerer lysene ikke som individuelle enheder; de arbejder sammen som ét koordineret system.

Hue Bridge muliggør:

Hue Bridge essentielle

Efterårsudsalg: 25% rabat
Bridge

Bridge

599,00 kr.

20% rabat med Bridge!
Bridge Pro

Bridge Pro

1.129,00 kr.

Essentielt startsæt: 4 E27 pærer (806 lm)

Essentielt startsæt: 4 E27 pærer (806 lm)

1.049,00 kr.

Efterårsudsalg: 25% rabat
Dimmer switch

Dimmer switch

169,00 kr.

Efterårsudsalg: 25% rabat
Motion sensor

Motion sensor

339,00 kr.

Startsæt: 3 x E27 pærer (1100) + Dimmer switch + Bridge Pro

Startsæt: 3 x E27 pærer (1100) + Dimmer switch + Bridge Pro

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1.879,00 kr.

Startsæt: 3 x GU10 spots + Smart button + Bridge Pro

Startsæt: 3 x GU10 spots + Smart button + Bridge Pro

1.879,00 kr.

Kun få tilbage på lager

Udforsk Hue belysningsstartsæt.

 

 

Hue Bridge eller Bluetooth: Hvad passer bedst til mig?

Dette er et af de mest søgte spørgsmål om Hue smart belysning – og svaret afhænger af, hvordan du planlægger at bruge dine lamper.

Når Bluetooth fungerer godt

Bluetooth-kontrol er ideel, hvis du:

  • Har kun nogle få lys i et enkelt rum
  • Vil du have hurtig, telefonbaseret kontrol
  • Du har ikke brug for tidsplaner eller automatiseringer
  • Du har ikke planer om at tilføje tilbehør

Bluetooth er en simpel måde at komme i gang og udforske grundlæggende smart belysning på.

Når Hue Bridge bliver essentiel

En Hue Bridge er det bedre valg, hvis du ønsker:

  • Kontrol, når du er væk hjemmefra
  • Flere rum eller udendørsbelysning
  • Tidsplaner, rutiner og automatiseringer
  • Bevægelsessensorer, kontakter eller Smart button
  • Et system, der kan udvides med tiden.
  • Brug af belysningsscener i appen

Kort sagt: Bluetooth er fantastisk til eksperimentering, mens en Hue Bridge låser op for den fulde smarte belysningsoplevelse.

Hue Bridge vs Bluetooth: overblik over de vigtigste forskelle?

Bluetooth

Udforsk Bluetooth

Bridge

Køb Hue Bridge

Bridge Pro

Køb Bridge Pro

Kommunikationsprotokol: Hvordan vores enheder kommunikerer med hinanden

Bluetooth-kommunikation
Zigbee mesh-netværk
Zigbee mesh-netværk

Rækkevidde: Forbindelsesafstand

I et rum
Hele hjemmet
Hele hjemmet

Maks antal understøttede lys

10000
50
150+

Styring via én app: iOS og Android

Fungerer med: Sømløs integration af dine lys i dit intelligent hjem

Alexa, Google Home
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter

Stemmestyring: Er lysene kompatible med samarbejder om stemmestyring eller integrationer med stemmestyringsplatforme?

Begrænset

Kontrol fra hvor som helst: Med internetforbindelse

Opret automatiseringer: Skemalæg dine lys til dine rutiner

Begrænset

Hue Sync: Synkroniser lys med TV, musik, spil og Hue Secure

Hue MotionAware™: Lysene fungerer som bevægelsessensorer

Beskyttelse via Zigbee sikkerhedssystemet

AES 128-bit kryptering
AES 128-bit kryptering
Forbedret AES-128 bit-kryptering ved brug af Zigbee Trust Center

Hue Bridge vs Hue Bridge Pro: Hvad er den reelle forskel?

Efterhånden som Philips Hue-systemer bliver mere kraftfulde, gør teknologien bag dem det også. Næste generation af Hue Bridge Pro repræsenterer den nyeste udvikling af Hue Bridge—designet til brugere med større hjem, flere enheder og mere avancerede behov for smart belysning.

I stedet for at ændre, hvordan du styrer dine lys til daglig, fokuserer Bridge Pro på kapacitet, ydeevne og langsigtet fleksibilitet. Den er designet til at understøtte mere komplekse systemer, mens oplevelsen fortsat er lige så smidig og pålidelig.

Hvad gør Hue Bridge Pro anderledes?

Hue Bridge Pro bygger på de centrale styrker fra den originale Bridge, samtidig med at den udvider mulighederne bag kulisserne. Forbedringerne fokuserer på, hvor mange enheder systemet kan håndtere, hvor pålideligt kommunikationen foregår, og hvor godt alting fungerer sammen, efterhånden som din opsætning udvides.

Nøglefunktioner i næste generation af Hue Bridge Pro inkluderer:

  • Dedikeret højtydende chip
    Udstyret med en kraftigere processor, der kan køre komplekse algoritmer og AI-baserede funktioner, hvilket gør hubben hurtigere og mere responsiv end tidligere Bridge-generationer.
  • Indbygget AI-integration
    Understøtter intelligensdrevne funktioner direkte på hubben, hvilket muliggør avanceret automatisering, kontekstbaseret adfærd og beslutningstagning på systemniveau uden udelukkende at være afhængig af cloud-processer.
  • MotionAware™-teknologi
    Konverterer dit Hue-belysningssystem til et bevægelsesbevidst netværk, så smarte pærer selv kan deltage i bevægelsesregistrering og registrering af tilstedeværelse, ud over traditionelle bevægelsessensorer.
  • Belysning og sikkerhed i samspil 
    Muliggør brug af Hue-lys og sikkerhedsfunktioner samtidig og understøtter situationer, hvor belysningen automatisk reagerer på registreret bevægelse for at øge tryghed og opmærksomhed.
  • Hurtigere systemydelse og skalerbarhed 
    Designet til at håndtere større, mere komplekse Hue-opsætninger med forbedret hastighed, stabilitet og responsivitet på tværs af lys, tilbehør og automatiseringer.

I stedet for at introducere nye funktioner, du skal lære, arbejder næste generation af Bridge Pro stille i baggrunden – hvilket gør alt mere pålideligt, efterhånden som dit system bliver mere sofistikeret.

Hvem er Hue Bridge Pro bedst egnet til?

Den nyeste Hue Bridge-generation egner sig særligt godt til:

  • Store huse eller huse med flere etager
  • Omfattende indendørs og udendørs belysningsanlæg
  • Brugere med mange tilbehør som bevægelsessensorer og vægkontakter
  • Smarte hjem, hvor belysning spiller en central, automatiseret rolle

For de fleste lejligheder og gennemsnitlige hjem tilbyder en standard Hue Bridge allerede alt, hvad der er nødvendigt. Hue Bridge Pro bliver relevant, når skala og kompleksitet er en del af planen.

Funktioner af den standard Hue Bridge:

Når du sammenligner en standard Hue Bridge med næste generation af Hue Bridge Pro, handler beslutningen ikke om basic vs. premium – det handler om, hvor langt du forventer, at dit system vil vokse.

Hvis du planlægger en gradvis, rum-for-rum-opsætning, er den standard Hue Bridge mere end tilstrækkelig. Hvis du allerede ved, at dit hjem i høj grad vil være afhængigt af smart belysning i mange rum, kan det at starte med næste generation af Bridge Pro hjælpe med at sikre en mere gnidningsfri oplevelse på lang sigt.

Bridge

Køb Bridge

Bridge Pro

Køb Bridge Pro

Størrelse på smart belysningssystem

Mellemstor opsætning
Stor opsætning

Maksimalt antal lys pr. Bridge

50
150+

Maksimalt antal tilbehør pr. Bridge

12
50+

MotionAware™ Brug lys som bevægelsessensor

Opret automatiseringer

Internetforbindelse

Forbundet via ethernetkabel til routeren
Forbundet via ethernetkabel eller Wi-Fi til routeren

Placering

Nær routeren
Hvor som helst i dit hjem

Zigbee sikkerhedssystembeskyttelse

AES-128 bit-kryptering pr. enhed
Forbedret AES-128 bit fuld systemkryptering ved brug af Zigbee Trust Center

Hvordan en Hue Bridge forvandler hverdagens rutiner

Den egentlige værdi af en Hue Bridge og Hue Bridge Pro opleves i hverdagen – ikke i de tekniske specifikationer.

Lys, der blidt lyser op om morgenen, slukker automatisk, når du går, eller byder dig velkommen hjem om aftenen, bliver hurtigt en del af din rutine. Bevægelsesaktiveret gangbelysning, solnedgangsbaserede tidsplaner og personlige scener er alle afhængige af Bridge-aktiveret automatisering.

Over tid hober disse små øjeblikke sig op, hvilket får belysningen til at føles responsiv i stedet for manuel.

Er en Hue Bridge noget for dig?

Hvis du tester smart belysning med en eller to pærer, kan Bluetooth være nok for nu. Men hvis du tænker langsigtet – flere rum, tilbehør eller automatiserede rutiner – er det en Hue Bridge eller Hue Bridge Pro, der forvandler individuelle lys til et sammenhængende system.

Denne Hue Bridge-købsguide er designet til at hjælpe dig med at vælge ikke kun for i dag, men også for hvordan dit hjem kan udvikle sig. Philips Hue-systemer er designet til at kunne udvides gradvist, så du kan tilføje funktioner, når de gør din hverdag bedre.

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