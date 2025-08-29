Uanset om det er en videodørklokke ved din hoveddør eller et kamera i din stue, giver Hue Secure dig mulighed for at vælge, hvordan du vil overvåge dit hjem i realtid – så brug denne guide til at se, hvilket kamera der er bedst til dit rum.
Sammenlign intelligente overvågningskameraer
Shop Hue Secure kameraer
Hue
Secure projektør med kamera
2.329,00 kr.
Hue
Secure kablet kamera
1.129,00 kr.
Hue
Secure kablet kamera med bordholder
1.279,00 kr.
Hue
Secure kamera på batteri
1.349,00 kr.
Hue
Secure bordholder
379,00 kr.
227,40 kr.
Hue
Secure lav volts kabel 3 m
229,00 kr.
Hue
Secure anti-drop kabel
119,00 kr.
Hue
Secure jordspyd til kamera
299,00 kr.
179,40 kr.
Hue
Bridge
449,00 kr.
Hue
Secure kontaktsensor
299,00 kr.
Hue
Startsæt: 2 x E27 pærer (1100lm) + 1 x Secure kamera + 2 x Secure kontaktsensorer
2.619,00 kr.
Hue
Udendørs 40 W strømforsyning
399,00 kr.
Secure kablet kameraLær mere
Secure kamera på batteriLæs mere
Secure projektør med kameraLæs mere
Secure videodørklokkeLær mere
2K-model tilgængelig
1080p-model tilgængelig
Billedforhold
Indbygget lys
Kan bruges udendørs
Muligheder for montering
Strøm
Live-visning
Night vision
Tovejskommunikation
Sender bevægelsesaktiverede advarsler
Fungerer med Hue lamper¹
Se videohistorik²
Overvåg dit hjem i realtid
Få advarsler sendt direkte til din mobil. Se hvad der sker, mens det sker, med skarpe og tydelige live-billeder. Dit Secure kamera er hjemme, så du ikke behøver at være det.
Fuld kontrol over hjemmets sikkerhed og belysning i én app
Hue appen giver dig fuld kontrol over din intelligente sikkerhed og belysning. Administrer Hue kameraer, videodørklokker og sensorer, modtag øjeblikkelige notifikationer og udløs automatiseringer eller alarmer – direkte fra din telefon. Kombiner med intelligent belysning for at øge sikkerheden og tilpasse din opsætning altsammen i én app.
Håndfri kontrol med stemmestyring
Fungerer med Alexa, Google Assistant og Apple Home. Bare bed om at se dit kamerafeed på en skærm – uanset om der er registreret bevægelse, eller du blot vil tjekke, om alt er i orden.
Læs mere om intelligent sikkerhed til hjemmet
Spørgsmål og svar
Hvor meget koster intelligente overvågningskameraer normalt?
Har intelligente overvågningskameraer lyd?
Hvor længe opbevares optagelser i overvågningskameraerne?
Hvilke intelligente overvågningskameraer fungerer med stemmestyringsapps som Alexa, Google Home eller Apple HomeKit?
Hvad er det bedste intelligente overvågningskamera?
Hvad er den bedste videodørklokke?
¹Kræver en Philips Hue Bridge og mindst én Philips Hue lyskilde (sælges separat).
²Kræver et Secure abonnement (sælges separat).
*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.