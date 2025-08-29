Support

Sammenlign intelligente overvågningskameraer

Uanset om det er en videodørklokke ved din hoveddør eller et kamera i din stue, giver Hue Secure dig mulighed for at vælge, hvordan du vil overvåge dit hjem i realtid – så brug denne guide til at se, hvilket kamera der er bedst til dit rum.

En Hue Secure projektør med kamera, et kablet 2K-kamera, et 2K-kamera på batteri og en Hue Secure videodørklokke med kamera i sort.

Shop Hue Secure kameraer

Secure projektør med kamera

Hue

Secure projektør med kamera
Kryptering fra start til slut
1080p HD-video
Hvidt og farvet lys
Tilsluttes hjemmets elektricitet

2.329,00 kr.

Secure kablet kamera

Hue

Secure kablet kamera
Kryptering fra start til slut
1080P HD-video
Kan sættes i stikkontakten
Vægbeslag medfølger

1.129,00 kr.

Secure kablet kamera med bordholder

Hue

Secure kablet kamera med bordholder
Kryptering fra start til slut
1080P HD-video
Kan sættes i stikkontakten
Stativ medfølger

1.279,00 kr.

Secure kamera på batteri

Hue

Secure kamera på batteri
Kryptering fra start til slut
1080P HD-video
Batteridrevet
Vægbeslag medfølger

1.349,00 kr.

Secure bordholder

Hue

Secure bordholder
Fremstillet til Secure kablede kameraer
Med vægt på stabilitet
Skjuler ledninger for at give et rent udseende
Fås i sort eller hvid

379,00 kr.

227,40 kr.

Secure lav volts kabel 3 m

Hue

Secure lav volts kabel 3 m
Lavet til Secure kameraer
Tilsluttes til Lav volt systemet
Forlængerkabel
3 m lang

229,00 kr.

Secure anti-drop kabel

Hue

Secure anti-drop kabel
Kompatibel med alle Secure kameraer
Fremstillet af materialer af høj kvalitet
Gør uønsket fjernelse vanskeligere
Anbefales til kameraer installeret over 2 m

119,00 kr.

Secure jordspyd til kamera

Hue

Secure jordspyd til kamera
Lavet til Secure kameraer
Nemt at installere udendørs
Kan placeres direkte i jorden
Designet til at blive brugt med lav volt systemet

299,00 kr.

179,40 kr.

Bridge

Hue

Bridge
Nem opsætning
Intelligent lysstyring
Tilføj op til 50 lyskilder
Styr lyset med din stemme

449,00 kr.

Secure kontaktsensor

Hue

Secure kontaktsensor
Trådløs installation
Automatiserer dit lys
Lang batterilevetid
Monteres på døre og vinduer

299,00 kr.

Startsæt: 2 x E27 pærer (1100lm) + 1 x Secure kamera + 2 x Secure kontaktsensorer

Hue

Startsæt: 2 x E27 pærer (1100lm) + 1 x Secure kamera + 2 x Secure kontaktsensorer
Op til 1055 lumen*
Hvidt og farvet lys
Kamera og sensorer medfølger
Hue Bridge medfølger

2.619,00 kr.

Produktet er næsten udsolgt

Udendørs 40 W strømforsyning

Hue

Udendørs 40 W strømforsyning
Forlængerkabel
Strøm op til 40 W
Sort

399,00 kr.

En Hue Secure videodørklokke i sort

Gør din hoveddør mere sikker med lys

Vi introducerer Hue Secure videodørklokke – få bevægelsesalarmer, se hvem det er med livevisning, og få dine Philips Hue pærer og lamper til at tænde eller blinke, når der er nogen ved døren.

Shop videodørklokke

Sammenlign intelligente overvågningskameraer

Secure kablet kamera

Lær mere

Secure kamera på batteri

Læs mere

Secure projektør med kamera

Læs mere

Secure videodørklokke

Lær mere

2K-model tilgængelig

1080p-model tilgængelig

Billedforhold

16:09
16:09
16:09
1:1

Indbygget lys

Kan bruges udendørs

Muligheder for montering

Bord, væg og loft
Væg og loft
Væg
Væg

Strøm

Kan sættes i stikkontakten
Genopladeligt batteri
Forbindes til strømudtag
Forbindes til strømudtag

Live-visning

Night vision

Tovejskommunikation

Sender bevægelsesaktiverede advarsler

Fungerer med Hue lamper¹

Se videohistorik²

Overvåg dit hjem i realtid

Overvåg dit hjem i realtid

Få advarsler sendt direkte til din mobil. Se hvad der sker, mens det sker, med skarpe og tydelige live-billeder. Dit Secure kamera er hjemme, så du ikke behøver at være det.

En mand overvåger en livevisning af en baghave på sin smartphone ved hjælp af Hue appen.

Fuld kontrol over hjemmets sikkerhed og belysning i én app

Hue appen giver dig fuld kontrol over din intelligente sikkerhed og belysning. Administrer Hue kameraer, videodørklokker og sensorer, modtag øjeblikkelige notifikationer og udløs automatiseringer eller alarmer – direkte fra din telefon. Kombiner med intelligent belysning for at øge sikkerheden og tilpasse din opsætning altsammen i én app.

En mand sidder og arbejder ved sin bærbare computer og overvåger sin hoveddør via et 2K-kamera.

Håndfri kontrol med stemmestyring

Fungerer med Alexa, Google Assistant og Apple Home. Bare bed om at se dit kamerafeed på en skærm – uanset om der er registreret bevægelse, eller du blot vil tjekke, om alt er i orden.

Læs mere om intelligent sikkerhed til hjemmet

Udforsk Philips Hue Secure

Udforsk Philips Hue Secure
Udforsk Sikkerhedscenteret

Udforsk Sikkerhedscenteret
Få hjælp

Få hjælp

Spørgsmål og svar

Hvor meget koster intelligente overvågningskameraer normalt?

Har intelligente overvågningskameraer lyd?

Hvor længe opbevares optagelser i overvågningskameraerne?

Hvilke intelligente overvågningskameraer fungerer med stemmestyringsapps som Alexa, Google Home eller Apple HomeKit?

Hvad er det bedste intelligente overvågningskamera?

Hvad er den bedste videodørklokke?

¹Kræver en Philips Hue Bridge og mindst én Philips Hue lyskilde (sælges separat).

²Kræver et Secure abonnement (sælges separat).

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke

