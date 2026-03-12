Wall panel hexagons startsæt (9 panels) + Philips Hue Wall light module

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Om Wall panel hexagons startsæt (9 panels) + Philips Hue Wall light module

Tilføj stemningsfuld og kreativ belysning til stuen, spisestuen eller hjemmekontoret med Nanoleafs ikoniske sekskantede vægpaneler, og integrér dem i dit Hue-økosystem ved blot at klikke det medfølgende Philips Hue Wall light module på et af panelerne. Integrationen giver dig mulighed for at styre og tilpasse Nanoleaf-panelerne sammen med dine Hue-lys direkte i Hue-appen. Skab personlige vægdesigns med lys, og inkludér dem i dine Hue-lysscener og automatiseringer for en sammenhængende oplevelse i hele rummet. Uanset om du vil skabe den rette stemning til filmaftenen eller få fornyet energi på hjemmekontoret, får dine Nanoleaf-paneler nu glæde af hele Hue-oplevelsen.

  • 9 sekskantede paneler + Wall light module
  • Styr med Hue appen eller din stemme
  • Styr op til 100 paneler i Hue-appen
  • Inkludér Nanoleaf i dine lysscener
  • Skab en samlet lysoplevelse i hele rummet
  • Nem opsætning i Hue-appen
  • Paypal
  • Betal med Klarna
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