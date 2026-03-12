Kablet Dimmer switch til ikke-intelligente lamper.
Nuværende pris er 449,00 kr.
Nuværende pris er 449,00 kr.
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Om Kablet Dimmer switch til ikke-intelligente lamper.
Dette produkt er til ikke-intelligente lamper. Tilføj dine dæmpbare, ikke-intelligente lamper til dit Philips Hue økosystem – så du kan styre dem ligesom dine Hue lys. Den kablede Dimmer switch gør det muligt at styre de fleste traditionelle dæmpbare lamper, sammen med dine eksisterende Hue lys. Du behøver ikke at udskifte dine antikke lysekroner eller designerlamper. Gør dine eksisterende favoritlamper intelligente! Når de er installeret, kan du styre dine lamper fra Hue appen, med stemmeassistenter eller direkte fra din vægkontakt. Indstil automatiseringer, der passer til din hverdag, og inkluder lamperne i scener. Forsynes via boligens elinstallation – ingen batterier skal udskiftes. Installer den bag din eksisterende kontakt (kræver en trykkontakt), og nyd pålidelig, responsiv kontrol med en Hue Bridge, selv hvis Wi-Fi er nede. Du kan få flere oplysninger på: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Gør ikke-intelligente lamper intelligente
- Styr intelligente og ikke-intelligente lamper
- Indstil automatiseringer og belysningsscener
- Fungerer med eller uden nulleder
- Lås op for mere med en Hue Bridge
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103111876
Design og finish
- Farve
- Hvid
- Materiale
- Syntetisk
Holdbarhed
- Omgivelsestemperaturområde
- -5 til +40 °C
- Normeret levetid
- 25.000
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Hue Switch medfølger
- Ja
- Midtpunkt
- Ja
Garanti
- 2 år
- Ja
Diverse
- Specielt designet til
- Soveværelse, Spisestue, Funktionel, Gang, Hjemmekontor, Studieværelse, Stue
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103111876
- Nettovægt
- 0,02 kg
- Bruttovægt
- 0,06 kg
- Højde
- 140 mm
- Længde
- 88 mm
- Bredde
- 45 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004296901
Emballageoplysninger
- EAN
- 8721103111876
Strømforbrug
- Effekt
- 0,4
Produktmål og -vægt
- Samlet højde
- 16,8 mm
- Samlet længde
- 41 mm
- Samlet bredde
- 37,3 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- 230V
- 220-240 V
- IP-kode
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II – dobbeltisoleret
- UL Våd/fugtig/tør placering
- Dry location
- Registrering af radiofrekvens
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeater-funktionalitet
- Ja
- Monteringsmuligheder
- Væg, Loft
Pæren
- Opgraderbar software
- Ja
Kontakten
- Konfigurerbare knapper
- 1
- Levetid
- 25,000 clicks
- Monteringsmuligheder
- Væg
- Understøttet kabling
- Nulleder, Ingen nulleder
- Udgangskanal
- 1 kanal
- Pærelast
- 5-200 W LED-bagkant (inklusive dæmpbare LED-forkoblinger), 5-20 W LED-forkant, 20-200 W halogen, glødepære – bagkant, 20-200 W halogen, glødepære – forkant
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubs (Thread border-routere)
Andet
- Brugervejledning
- User Manual
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger
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