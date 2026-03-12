Dette produkt er til intelligente lys. Det kablede modul sørger for, at dine Philips Hue lys altid har strøm og kan styres – selv når vægkontakten er slukket. Forsynes via boligens elinstallation – ingen batterier skal udskiftes. Installer den bag din vægkontakt eller i loftet over din lampe, hvor der er en nulleder. Når det er installeret, kan du bruge din eksisterende kontakt til at styre lys i rum og zoner eller bladre gennem dine forudindstillede yndlingsscener med et enkelt tryk. Kræver en Hue Bridge, som bruger en pålidelig Zigbee forbindelse til lokal styring, så dine lys kan reagere selvom Wi-Fi er nede. Du kan få flere oplysninger på: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Holder Hue lys tilgængeligt

Gør almindelige kontakter intelligente

Styr lyskilder, rum og zoner

Batterifri, kræver nulledning

Kræver en Hue Bridge