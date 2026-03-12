Dette produkt er til ikke-intelligente lamper. Tilføj dine ikke-intelligente lamper til dit Philips Hue økosystem – så du kan styre dem ligesom dine Hue lys. Det kablede On/off switch module fungerer med de fleste almindelige lamper – sammen med dine eksisterende Hue lys. Denne 2-kanalsversion gør det muligt at styre to separate lysgrupper uafhængigt af hinanden fra den samme kontakt. Du behøver ikke at udskifte dine antikke lysekroner eller designerlamper. Gør dine eksisterende favoritlamper intelligente! Når de er installeret, kan du styre dine lamper fra Hue appen, med stemmeassistenter eller direkte fra din vægkontakt. Indstil timere og tidsplaner, der passer til din hverdag. Forsynes via boligens elinstallation – ingen batterier skal udskiftes. Installer den bag din vægkontakt eller i loftet over din lampe, hvor der er en nulleder. Med en Hue Bridge får du pålidelig og hurtig styring, selv hvis Wi-Fi-forbindelsen er nede. Du kan få flere oplysninger på: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Gør ikke-intelligente lamper intelligente

Styr intelligente og ikke-intelligente lamper

Indstil timere og planer

Batterifri, kræver nulledning

Lås op for mere med en Hue Bridge