A60 - E27 pærer - 1100 - 2-pak

829,00 kr.

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Om A60 - E27 pærer - 1100 - 2-pak

Få fordelene ved naturligt dagslys ind i dit hjem med vores mest intelligente pære til dato, redesignet til at bruge 40% mindre energi og udstyret med Chromasync™ præcisionsfarvematchning samt fuldspektret hvidt lys. Opnå den ideelle farve eller nuance af hvidt lys, og tilpas derefter endnu mere med ultralav dæmpning fra fuld lysstyrke helt ned til 0,2%.

  • Op til 1100 lumen
  • Fuldspektret lys (1000-20.000 K)
  • Kan dæmpes til 0,2% lysstyrke
  • Chromasync™ præcisionsfarve
  • Styring med appen eller stemmen

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