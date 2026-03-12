Få varmt hvidt lys af høj kvalitet (2700 K) i dit hjem med vores mest intelligente pære til dato. Med en maksimal lysstyrke på 1100 lumen og lysdæmpning kan du virkelig tilpasse din belysning, så den passer til dine behov, og justere den problemfrit fra fuld lysstyrke helt ned til 5% ved hjælp af Hue appen.

Op til 1100 lumen

Varmt hvidt lys (2700 K)

Kan dæmpes til 5% lysstyrke

Styring med appen eller stemmen

Nem at installere og bruge