A60 - E27 pærer - 1100 - 2-pak
299,00 kr.
Nuværende pris er 299,00 kr.
På lager
- Køb nu, betal senere med Klarna
- Fri fragt over 500 kr.
- 30 dages gratis retur
- 2-3 dages levering
- Sikker checkout
Om A60 - E27 pærer - 1100 - 2-pak
Få varmt hvidt lys af høj kvalitet (2700 K) i dit hjem med vores mest intelligente pære til dato. Med en maksimal lysstyrke på 1100 lumen og lysdæmpning kan du virkelig tilpasse din belysning, så den passer til dine behov, og justere den problemfrit fra fuld lysstyrke helt ned til 5% ved hjælp af Hue appen.
- Op til 1100 lumen
- Varmt hvidt lys (2700 K)
- Kan dæmpes til 5% lysstyrke
- Styring med appen eller stemmen
- Nem at installere og bruge
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8720169365797
Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser
- 50.000
- Normeret levetid
- 25.000
- Omgivelsestemperaturområde
- -20 til +45 °C
Miljø
- Luftfugtighed ved drift
- 5 % <H<95 % (danner ikke kondens)
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Batterier inkluderet
- Nej
- Kan dæmpes med Hue app og switch
- Ja
- Integreret LED
- Ja
Lysegenskaber
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- ≥80
- Farvetemperatur
- 2700 K
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8720169365797
- Nettovægt
- 0,19 kg
- Bruttovægt
- 0,26 kg
- Højde
- 174 mm
- Længde
- 72 mm
- Bredde
- 146 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929003856102
Emballageoplysninger
- EAN
- 8720169365797
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,2 W
- Energimærket (EEL)
- E
- Effekt
- 9,5 W
Produktmål og -vægt
- Samlet højde
- 112 mm
- Samlet længde
- 60 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Lysstyrke ved 4000 K
- 1.100
- Diameter
- 60 mm
- Pæreteknologi
- LED
- Fatning/sokkel
- E27
- EPREL registreringsnummer
- 2187072
Pæren
- Formfaktor
- A19
- Indgående spænding
- 220V-240V
- Lysudbytte
- Blødt, hvidt lys
- Strømfaktor
- 0.5
- Opgraderbar software
- Ja
- Opstart
- Øjeblikkelig 100 % lyseffekt
- Svarende til wattforbrug
- 75 W
- Dæmpbar
- Nej
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- HomeKit kompatibel
- Yes
- Hue app
- Android 10.0 og nyere, iOS 16 eller nyere
- Stemmestyring (kræver Hue Bridge)
- Amazon Alexa, Google Assistant, Microsoft Cortana (Via Hue Bridge)
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- iOS, Android
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
Andet
- Brugervejledning
- Ingen manual tilgængelig
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger