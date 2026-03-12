A60 - E27 pærer - 1100 - 2-pak

299,00 kr.

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På lager
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Om A60 - E27 pærer - 1100 - 2-pak

Få varmt hvidt lys af høj kvalitet (2700 K) i dit hjem med vores mest intelligente pære til dato. Med en maksimal lysstyrke på 1100 lumen og lysdæmpning kan du virkelig tilpasse din belysning, så den passer til dine behov, og justere den problemfrit fra fuld lysstyrke helt ned til 5% ved hjælp af Hue appen.

  • Op til 1100 lumen
  • Varmt hvidt lys (2700 K)
  • Kan dæmpes til 5% lysstyrke
  • Styring med appen eller stemmen
  • Nem at installere og bruge
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